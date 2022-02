Joven denunció que recibió una brutal golpiza de "patovicas" en un boliche

Un joven, oriundo de Santo Tomé, denunció que fue agredido por al menos cinco "patovicas" que le dieron patadas y trompadas en el boliche Club del Lago de la capital santafesina.Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo el domingo a la madrugada en esa disco, situada en la zona de la Ruta 168 de la capital provincial.Tras el hecho, se radicó la denuncia en la Subcomisaría 26 de barrio El Pozo, donde amigos de la víctima presentaron fotos y videos de cómo lo dejaron los "patovicas".La víctima, de nombre Alejandro, relató que antes del incidente "había ido a comprar un trago" y al parecer se confundió de vaso: "Agarré el de una chica y empezó a gritarme. Empezamos a discutir y luego de que me voy, me agarran dos patovicas de atrás, uno me pega y después se sumaron dos más"."Cuando me tiraron al piso me molieron a golpes. Habré quedado inconsciente porque cuando parpadeé ya estaba afuera y quedé desorientado. No me acordaba lo que me había pasado".En tanto, su hermana Camila, escribió en su cuenta de Facebook: "Quiero hacer Público ESTE CASO DE VIOLENCIA que sufrió mi hermano esta madrugada a las 04.16, en "CLUB DEL LAGO" por 5 patovicas, le dieron patadas, puñetazos por todos lados, lo dejaron tirado boca abajo en un descampado, era la primera vez que mi hermano salía a un boliche, le hicieron abandono de persona"."No dejaban a sus amigos salir del boliche para reconocer a mi hermano, su amiga llamó al 107 y les dijeron que no era su zona, que el boliche tenía que tener una ambulancia en la puerta (COSA QUE NO HABÍA); esto no puede quedar así. POR FAVOR COMPARTAN GENTE QUE TODOS SEPAN, HOY ES MI HERMANO, ESTO PUEDE PASARLE A CUALQUIERA, A TU HIJO, TíO, HERMANO", agregó la joven.Asimismo, remarcó: "Sigan JUSTIFICANDO LA VIOLENCIA, nadie tiene derecho a pegarte, NADIE. Si la amiga de mi hermano no salía, él no la estaría contando. Dejen de justificar y todos los que lo conocemos a Alejandro sabemos bien la clase de persona y hombre que es, así que, estamos tranquilos porque se va hacer Justicia. Gracias a Dios que mi hermano está bien, pero si no hubiera sido así?"."Hay muchos casos de patovicas que se abusan, ya están denunciados TODOS VAN A CAER, vamos a ir hasta las últimas!!!!", sostuvo la chica.Por su parte, la mamá de Alejandro indicó que cuando su hijo "recupera la conciencia está tirado en el piso, afuera del boliche"."A la amiga, que no estaba cuando le dieron la golpiza, no la dejaban salir del lugar. Luego, el jefe de seguridad le abre la puerta, se hizo el buen samaritano y le decía que tenía disponible las cámaras de seguridad", indicó.Posteriormente, relató que llamaron al 107 "porque la supuesta ambulancia que tendría que estar en el boliche, no estaba" y señaló que desde el servicio de emergencias le dijeron que "no se podían hacer cargo", por lo que tuvo que trasladarlo en un móvil personal al hospital Cullen.Luego de radicar la denuncia en la Subcomisaría 26 de barrio El Pozo, la mujer contó que los efectivos le dijeron que "estos sucesos son de todos los fines de semana y la gente no denuncia".