Robaron una moto cada cinco horas en la capital santafesina durante 2021

Cinco motos robadas por día

El 90% son asaltos en la vía pública

Los robos de motos en Santa Fe son uno de los principales objetivos de los delincuentes en la vía pública y no distinguen de barrio o zona de la ciudad. Desglosando números, en todo 2021 hubo 2.149 motos robadas en La Capital, según datos de la Unidad Regional I (URI). De este total el 80% corresponde a la ciudad de Santa Fe, con lo cual la estimación de robos ronda en más de 1.700 motovehículos sustraídos solo el año pasado.A partir de los datos de fuentes policiales a los que accedió, si bien el número de motos robadas durante el año pasado no deja de ser alarmante, es notoriamente menor al registrado en 2019 y similar al de 2020. Previo a la llegada de la pandemia, durante 2019 se robaron 3.000 motos, mientras que en 2020 fueron 2.163 y en 2021 hubo 2.149 motos robadas.El promedio habla de una moto robada cada 5 horas en la ciudad, según los robos registrados en 2021 por los organismos de seguridad provinciales. El año pasado hubo 5,9 motos robadas cada día en todo el departamento La Capital, misma cifra que 2020 y algo menor a la registrada en 2019, cuando se registraron 8,2 sustracciones de motos por día. Cabe destacar que aquí se incluyen solo los hechos que fueron denunciados.Entre otros datos a los que accedió este medio, uno de los más alarmantes surge de los ataques que se ven a diario en las calles santafesinas. La inseguridad en torno a las motos se hace presente porque nueve de cada diez robos de estos vehículos se dan en ocasión de un asalto, el 90% del total.Además, las estadísticas de los organismos policiales y de seguridad hablan de que en el 20% de estos robos se utilizan armas de fuego.Los robos de motos en la vía pública son ocho de cada diez en total, no solo con la modalidad de asaltos sino también con las "facilidades" que tienen los delincuentes para cortar lingas o candados y hacerse con los vehículos. La zona céntrica de la ciudad cuenta con el 15% del total de motos robadas de la ciudad. En la distribución de los robos por seccional esta franja que ocupa los barrios Centro, Sur y parte de Mariano Comas registró 252 robos de motos en 2021.