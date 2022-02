Policía de Entre Ríos: se conocieron los ascensos, cambios y pases a retiro

Jefaturas Departamentales

Como ocurre todos los años se realizarán los cambios normales en la estructura policial, lo cual obedece al término por años de servicios, ascensos, y pases a retiro que por ley corresponden.pudo conocer que mediante Decreto Nº 51 del Ministerio de Gobierno y Justicia, el Gobernador de la Provincia, y que fue rubricado por la Gobernación, se decretaron cambios en diferentes áreas de la Policía de Entre Ríos, los cuales fueron propuestos por la actual conducción institucional, y se concretarán durante el transcurso de la semana próxima, en distintas ceremonias que presidirán el Jefe de Policía junto al Subjefe de la Provincia.Los nuevos designados enson:: Comisario General Marcos Antoniow: Comisario Mayor Jorge Cancio: Comisario Mayor Milton Taulada: Comisario Mayor Luís Aguiar: Comisario Mayor Edgardo Corona: Comisario Mayor Cristian Hormaechea: Comisario Mayor Fabio Noya: Comisario Mayor Walter Nuñez: Comisario Mayor Gustavo PalaciosNuevos designados en: Comisario Mayor Javier Oertlin: Comisario Mayor José Riquelme: Comisario Mayor Rafael Salcedo: Comisario Inspector Stella Maris Jacob: Comisario Inspector Verónica AlcobaNuevas autoridades designadas para las Jefaturas Departamentales, a saber:Jefe: Crio. My. Juan BegueriéSubjefe: Crio. Insp. Danilo ParodiJefe: Crio. My. Cesar PrimoJefe: Crio. My. Jorge SosaSubjefe: Crio. Insp. José PérezJefe: Crio. Insp. Delfor PieriSubjefe: Crio. Insp. Jorge GajardoJefe: Crio. Insp. Cristian MedranoJefe: Crio. Insp. Luis PereyraSubjefe: Crio. Insp. César FernándezJefe: Crio. My. Miriam Cabello del CampoJefe: Crio. Insp. Carlos EchanizSubjefe: Crio. Insp. Gerardo SchumacherJefe: Crio. Insp. Alejandro FernándezSubjefe: Crio. Insp. Eduardo GodoyJefaturas Departamentales donde sólo se designaron nuevos Subjefes, permaneciendo los Jefes titulares actuales, a saber:Subjefe: Crio. Insp. Miguel RetamarSubjefe: Crio. Insp. Claudio PassadoreSubjefe: Crio. Insp. Gustavo BeckmanLos que pasan a situación de Retiro, por haber alcanzado el máximo de tiempo de permanencia, son:: Lucio Villalba, Gustavo Schierloh, Mario Rivero, Sergio Rodríguez, Marcos Schmunk, Mario Zárate, Noel Spretz, y Fabián Blanco.: Alejandro Chávez, Marcelo Leonhardt, y Osvaldo Franco.