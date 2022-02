Embarazada ahogada: arresto preventivo del esposo y aguardan la autopsia

Transcurridas las horas del trágico hecho en que una mujer de 26 años, embarazada de 8 meses, fue hallada ahogada en la pileta del patio de la casa que habitaba, la fiscal a cargo de la investigación Natalia Bartolo, solicitó el arresto preventivo del marido de la mujer y padre de los dos pequeños hijos de ambos y del bebé en gestación.La joven fallecida se encontraba cursando un embarazo de ocho meses y, pese a que se practicó una cesárea de urgencia, el bebé no pudo ser salvado.pudo confirmar que desde la tarde de este lunes el médico forense se encuentra trabajando en la autopsia sobre el cuerpo de Jéssica Pérez.Por su parte, según publicó, el cuerpo de la joven madre presentaría algunas lesiones que se buscan establecer la causa en la autopsia, a la vez que también, un familiar de la víctima habría expuesto alguna situación de violencia en la pareja. Trascendió que no hay registro de denuncias previas por parte de la mujer o algún integrante de la familia.También se conoció la noticia de que el esposo de la víctima fue arrestado de forma preventiva y quedó alojado en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, hasta tanto se pueda tener mayores certezas de la forma en que ocurrió la muerte de la mujer.Cabe recordar que el esposo de la víctima fue quien encontró el cuerpo de la mujer ahogada en la pileta, luego de haber sido alertado por familiares sobre lo ocurrido en la vivienda ubicada en cercanías de la Terminal de Ómnibus.El joven arrestado no tendría antecedentes y se encontraba trabajando cuando un familiar de su mujer lo llama para preguntar qué sucedía en su casa, ya que uno de los pequeños había llamado pidiendo que los fueran a buscar porque habían quedado solos, indicóEl hombre se fue hasta su domicilio ubicado en calle Los Paraísos al 1800 y allí se habría encontrado con la mujer dentro de la pileta de lona, sin reacción, por lo que solicitó ayuda.Personal de emergencias trasladó de inmediato a la mujer para tratar de salvar al bebé en una cesárea de urgencia, lo que lamentablemente no pudo lograrse. Fuente: (El Día – Radio Máxima)