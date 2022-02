Asesinaron a empresario que se defendió a los tiros de un robo en su fábrica

Un empresario algodonero murió por dos disparos en el abdomen cuando cuatro delincuentes intentaron robarle en la puerta de su fábrica en Caseros. Rolando Villafañe se defendió a los tiros y murió en el Sanatorio de la Trinidad.Según afirman fuentes policiales, Villafañe llegó a la fábrica alrededor de las 5 de la mañana y ya era seguido por los asesinos que circulaban a bordo de un Peugeot 208. Al llegar a la empresa, el hombre de 61 años se bajó de la camioneta y fue interceptado por los delincuentes.Allí sacó su arma de 9 milímetros y comenzó a dispararles, pero ellos también respondieron. En el tiroteo, Villafañe recibió dos impactos en el abdomen. Según el testimonio de los vecinos se escucharon cuatro detonaciones.Ya en el suelo, Rolando logró llamar a su hija para explicarle la situación y en cuestión de minutos su yerno llegó al lugar. Junto con un vecino lo subieron al auto y lo trasladaron al Sanatorio de la Trinidad, pero murió mientras era operado de urgencia.La causa quedó a cargo de la fiscal Gabriela Disnam, de la UFI N°5 de San Martín, bajo el delito de homicidio en ocasión de robo. En las pericias se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros perteneciente a la víctima y un cargador con 11 cartuchos.También incautaron cinco vainas servidas por lo que se confirmó que Villafañe también disparó. Hasta el momento no se registraron ingresos de personas heridas en la zona.Según declaró el vecino que ayudó a Villafañe a subirse al auto de su yerno para trasladarlo al hospital, hasta en sus últimas horas el empresario estaba preocupado por el trabajo.“Fijate que se cierre el portón que es muy importante”, declaró el vecino que escuchó “entre tres y cuatro detonaciones” y salió al patio para ver qué sucedía cuando se encontró con Villafañe malherido en el piso.El hombre también reconoció que la víctima solía ir muy temprano a la fábrica para prender los motores de la máquina antes de que lleguen el resto de los trabajadores.También denunció la inseguridad en la zona de Caseros y explicó que se debe a que “es un pulmón entre dos villas, por lo que roban acá y escapan hacia allá”. “A mí me robaron el auto y a otro vecino el celular, yo no salgo caminando de noche ni loco por acá”, agregó. Fuente: (Tn)