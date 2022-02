Hallaron un cuerpo sin vida flotando en las aguas de un dique en Córdoba

Un impactante hallazgo ocurrió en la provincia de Córdoba este domingo cuando un grupo de rescatistas encontró un cuerpo sin vida flotando en las aguas del dique Los Molinos.



El descubrimiento se dio mientras estos navegaban camino al muro del vertedero alertados de que varios deportistas que se encontraban realizando "slackline" allí: una práctica peligrosa en la que se camina sobre una cinta elástica haciendo equilibrio.



No obstante, camino al lugar, se toparon con un cadáver que -según trascendió- ya se encontraba en estado de descomposición. Junto a él, había una mochila en la cual no se encontró demasiada información, aunque si varias pertenencias.



Tras comunicar los hechos a las autoridades, se dio inicio a una investigación en la cual se determinó que el cuerpo era de Aldo Villarreal, un hombre de 45 años oriundo de la ciudad cordobesa de Alta Gracia.



Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo llevaba muerto ni las circunstancias en las que se dio el fallecimiento.



En este sentido, la Justicia de Córdoba ya trabaja para averiguar cual fue la causa de su muerte.