Joven era extorsionado con denuncia ficticia y se autolesionó para fingir robo

Una nueva estafa se registró en el departamento Tala. Un joven de 21 años fue extorsionado por los delincuentes con denunciarlo por pedofilia tras intercambiar mensajes y fotos con una supuesta menor, confirmaron a Elonce desde la Jefatura Departamental.Según se supo, durante la tarde del sábado, personal de Comisaria Durazno y de Gobernado Maciá, fueron comisionados, por un supuesto robo, en una vivienda emplazada a la vera de Ruta Provincial Nº 6, más exactamente entre la entrada a la Comuna de Durazno y el puente del Arroyo Raíces.En el lugar, dialogaron con un joven de 21 años de edad, peón rural, quien manifestó haber sido abordado por dos hombres. Los sujetos, le habrían realizado un corte con un cuchillo en la zona del cuello, para sustraerle una importante suma de dinero que tenía en su billetera.El joven, fue derivado al hospital Falucho de Maciá para recibir atención medica. Posteriormente, personal policial comenzó a investigar el hecho y establecieron que el relato del joven no era convincente.Una vez que la víctima había sido asistido por los profesionales de salud y se encontraba más tranquilo, reconoció que el robó no había existido. Todo se generó ya que el joven había sido víctima de una estafa y tras amenazas que recibió por parte de los malvivientes, se autolesionó para simular un robo.Elonce conoció que “la víctima intercambió mensajes, subidos de tono y con fotografías de por medio, con alguien que se hizo pasar por una mujer. Luego lo amenazaron diciéndole que le iban a iniciar una causa pedofilia por los mensajes y le exigieron les transfiera dinero para que la causa no prospere”. Desde la Departamental de Tala, indicaron que le robaron $50.000 “y le exigían más dinero”.Seguidamente, aclararon a este medio que “por lo general, los estafadores se hacen pasar por policías o fiscales. Ahí es donde la gente piensa es verdad que le ha iniciado causa por pedofilia”.