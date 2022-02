Protagonizó una pelea en un boliche y al salir lo acribillaron a balazos

Tras el doble crimen que incluyó entre las víctimas a un policía en disponibilidad, este domingo se registró un tercer asesinato en Rosario. Luego de una fiesta, encontraron muerto a un joven al que acribillaron en la zona sur.



El homicidio ocurrió alrededor de las 6.45, cuando vecinos del barrio de la Carne escucharon disparos cerca del cruce de Conscripto Bernardi y pasaje Chávez. Cuando salieron, advirtieron que había un muchacho herido en la calle.



Cuando la policía y los médicos llegaron al lugar, la víctima ya había fallecido a raíz de las lesiones que sufrió. De acuerdo a la primera versión que surgió entre los testimonios recogidos por el fiscal Patricio Saldutti, los agresores iban a bordo de un auto y abrieron fuego desde el interior antes de la huida.



Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que uno de los posibles motivos del crimen está vinculado a una fiesta previa a la balacera. Al parecer, el joven protagonizó una pelea con otras personas afuera del lugar donde se llevó a cabo el evento.



Al margen de esta situación, voceros del organismo judicial aclararon que no descartan otras hipótesis respecto del asesinato. Por lo pronto, el fiscal ordenó otras medidas en busca de establecer quiénes cometieron el ataque.



Luego de la inspección de la escena del crimen, los investigadores no pudieron determinar quién era la víctima. Si bien llevaba una billetera con dinero, no tenía documento u otras tarjetas personales.



Después del operativo, la Justicia ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario. Además de la autopsia, solicitaron pericias para identificarlo.



Tras el homicidio, el gabinete criminalístico del MPA recogió cinco vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros. Los forenses estiman que el muchacho asesinado tenía entre 18 y 25 años.



El crimen perpetrado en el extremo sur de Rosario es el tercero en menos de 24 horas. La tarde del día anterior ejecutaron en barrio Ludueña a Sebastián Ibarra (37), un policía que estaba fuera de servicio. En el mismo ataque a balazos mataron a Iván Nicolás Ferreto (23), que estaba junto al uniformado.



Desde el comienzo del año ya se reportaron al menos 32 homicidios en la ciudad y la región. El Observatorio de Seguridad Pública (OSP) confirmó que el primer mes concluyó con 24 muertes, la tercera cantidad más alta para enero en los registros oficiales.



En todo el territorio santafesino se registraron 40 homicidios en el mismo período, lo que representa un aumento de casi el 38% respecto de 2021. En este contexto, el Gobierno convocó a la Junta Provincial de Seguridad a una reunión programada para el próximo jueves en la ciudad capital.