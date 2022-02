Mató a su pareja a puñaladas y podría ser inimputable por pericia psiquiátrica

El femicidio

Una pericia psiquiátrica sugirió el viernes que Ramón Hermes Acuña, el hombre de 78 años que en septiembre de 2020 asesinó de 11 puñaladas a su pareja María Dolores Juncos, es inimputable. Según detalló el informe realizado por profesionales de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense,En este sentido, alegaron que su accionar estuvo condicionado por "el síndrome delirante celotípico montado en personalidad premorbida de tipo narcisista"."El femicida", detallan los resultados.Al respecto, la familia de la víctima manifestó estar angustiada y dolida. También calificaron el informe de "aberrante"."Siento que ayer la Justicia volvió a matar a mi hermana. Es aberrante. En el momento que me enteré se me vino el mundo abajo", expresó en diálogo con Télam Virginia Juncos, hermana de la mujer asesinada, quien reveló que se encontraba con la hija de ella cuando se enteró esta determinación."Ella comenzó a llorar de manera impresionante. La abracé y me dijo tía, esto no puede quedar así. Una se pone mal porque prometimos que íbamos a hacer justicia por mi hermana. No podemos hacer nada: tenemos impotencia y dolor", señaló.Ante esta situación, la mujer contó que junto a su familia están planeando manifestaciones para "decirle de frente" a la justicia que están tomando el camino equivocado.Y finalizó: "Pedimos a la gente nos ayude y nos acompañe en el pedido de justicia para que el femicidio de mi hermana no quede impune".El martes 15 de septiembreLa mujer murió alrededor de las 11 de la mañana en su vivienda de la calle Fournier al 1000, en esa localidad bonaerense ubicada en el partido de La Matanza. El agresor, jubilado, fue identificado rápidamente como Ramón Acuña.Según fuentes policiales, los efectivos se encontraron en la casa con la hija de Acuña, quien momentos antes había acudido allí porque su tía le dijo que escuchó gritos de la mujer que estaba con él en su habitación.Cuando bajó a la pieza, desde un primer piso, se encontró a su padre con el rostro ensangrentado y sin poder hablar. Fue allí que vio a la novia en la cama ensangrentada, les contó a los policías que intervinieron en la causa.En consecuencia de sus hechos,. Cuando llegó la ambulancia, personal de salud constató que la mujer estaba muerta y trasladaron al femicida al hospital Paroissien de Isidro Casanova, en estado grave.Allí quedó internado tras ser operado y, una vez recuperado, declaró ante el fiscal de instrucción Gastón Duplaá, quien en dos semanas pidió elevar a juicio la causa. (Clarín)