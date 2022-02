Jurado popular decidirá si declara culpable o no a acusados de matar a Ramoncito

A fin de mes se cumplirán dos años de laEste año la causa será enviada a juicio aunque es incierto cuándo se realizaría el debate. En tanto,en la causa por el homicidio de Ramoncito, primos de la víctima,El 28 de febrero de 2020 fue la última vez que Ramón Ernesto fue visto por su padre Gambino Grandoli. El chico de 13 años se había ido a la casa de unos primos en el medio del campo para trabajar haciendo escobas. Pasaron los días y, como su hijo no regresaba, el hombre decidió ir a la comisaría local a hacer la denuncia por la desaparición. Se inició así una búsqueda por cielo y tierra que terminaría el 13 de marzo, cuando un grupo de policías que caminaba en medio del monte espeso de vegetación encontraron huesos humanos en medio de una especie de fogata. Luego los estudios de ADN iban a confirmar que los restos pertenecían a Ramón, quien tenía solo 13 años.Ese sitio está ubicado en inmediaciones del cementerio de Hernandarias y de la vivienda de los primos de la víctima. Esta circunstancia y otras evidencias halladas en la investigación llevada adelante por la División Homicidios,. Tras ser imputados, quedaron detenidos el un nosocomio de Salud Mental y luego con arresto domiciliario. Pasó el tiempo, se vencieron las medidas cautelares yLa principal hipótesis de la acusación es que uno de los hermanastros (presumiblemente Luis) condujo en moto hacia el monte cercano a la vivienda de la familia, ubicada detrás del cementerio de Hernandarias. Por razones desconocidas, allí mató a Ramón. Luego Luis y Hugo ocultaron el cuerpo a unos 200 metros de su casa y para borrar todo tipo de rastros, calcinaron el cadáver en el lugar donde luego se hallaron los restos óseos.Según informaron fuentes judiciales auno de los acusados,, en base a los informes de los profesionales que intervinieron en sucesivas entrevistas y análisis de su salud mental. El muchacho fue sometido a distintas instancias, desde las entrevistas preliminares previas a la indagatoria con la Fiscalía y una serie de pericias psiquiátricas y psicológicas, cuyos dictámenes fueron desfavorables para la posibilidad de avanzar hacia la formal imputación y su juzgamiento.La última medida que se dispuso fue una junta médica que evaluó la situación de Hugo Roldán, y el resultado habría sido similar a los estudios anteriores.Por esto,, ya que por su situación mental no estaría en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos, y mucho menos de entender el proceso penal al que lo someterían y por lo tanto no podría defenderse. No obstante, habrá que ver qué opina la Fiscalía y qué resuelve el Juzgado de Garantías. Además, en caso de que prospere un pedido de este tipo, no se descarta que se pudiera aplicar una medida de seguridad.Por su parte,también podría encontrarse más lejos que cerca del juicio, ya que, según se informó adesde los Tribunales de Paraná,. Cabe recordar que este imputado no vivía en la casa con sus primos, sino que le endilgan haber tenido algún conocimiento del hecho y haber colaborado con alguna forma de encubrimiento.En tanto,Los fiscales que instruyen la causa son Juan Malvasio y Santiago Brugo; los tres acusados está representados por defensores oficiales: a Luis lo defiende Fernanda Álvarez, a Hugo Fernando Callejo y a Walter Antonela Manfredi.En estas semanas, las partes solicitarán las últimas medidas de prueba para luego pedir la audiencia donde se discutirá la remisión de la causa a juicio. Desde Tribunales informaron a UNO que ya no hay mucho más por hacer que ir al debate, donde 12 ciudadanos que integrarán el jurado popular tendrán la difícil tarea de resolver sobre la culpa o inocencia de los acusados.