Jubilada brutalmente asesinada en su casa: la habría atacado la ex de su hijo

Dos mujeres fueron detenidas acusadas de asesinar a puñaladas a una jubilada de 80 años en su departamento de Berazategui. El dato que más llama la atención es que una de las detenidas, identificada como Mariel Sauvage, es ex pareja de uno de los hijos de la mujer asesinada.Sauvage y Estefanía Cimiotta son las principales sospechosas de haber asesinado de 18 puñaladas a Margarita Toledo, el miércoles por la tarde. El detalle que surgió de la autopsia es que tres de esos puntazos fueron mortales.El brutal crimen ocurrió en un departamento ubicado en Calle 5 y 157, en el Barrio Ducilo de la localidad del sur del conurbano bonaerense, donde vivía Margarita, una enfermera de 80 años oriunda de Mendoza.Un nieto de la víctima, de 10 años, había salido a jugar a un patio interno del complejo cuando vio cómo las dos sospechosas ingresaban a la casa de su abuela y volvió corriendo a ver qué sucedía.Al llegar al departamento encontró a su abuela tirada en el piso del comedor con varias heridas en su cuerpo, una de ellas en el cuello. El niño corrió desesperado a buscar ayuda a un departamento del segundo piso del mismo edificio donde vive una médica, que bajó a tratar de socorrer a la anciana.Vecinos de la víctima contaron que el hijo de Margarita había tenido una relación con una de las sospechosas, cuyo apodo es "Machu", y que un conflicto entre ellos habría ocasionado que la mujer fuera a buscarlo para atacarlo. Pero en lugar de su ex pareja, se encontró con Margarita y la mató.Tras el testimonio de los testigos y el aporte de las cámaras de seguridad del lugar, la mujer fue detenida un día después del violento crimen.Luego cayó su cómplice, quien fue detenida el jueves a última hora mientras caminaba por la calle Río Atuel y Santa Rosa, en la localidad bonaerense de Quilmes, al sur del conurbano bonaerense.Tras su detención, a metros de su domicilio, se secuestraron ropas similares a las utilizadas durante el hecho, luego de que quedaran registradas en las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona.En cuanto a la principal hipótesis del crimen, apunta a una venganza contra el hijo de la víctima, quien fue denunciado hace unos años por abusar sexualmente a dos hijos de Sauvage, una de las imputadas, de quien fue pareja."Lo denunció por abuso contra dos hijos. Es una causa que se tramita en una fiscalía de Quilmes. Con una de las mujeres el hijo de la víctima tuvo una relación ocasional hace unos años", explicó a Télam una fuente consultada.La misma fuente señaló que hasta el momento no hay radicadas denuncias de la mujer hacia el hombre en el último tiempo. Tampoco los investigadores descartan que el crimen esté vinculado a la venta y consumo de drogas."Un familiar de la mujer está vinculado al consumo de drogas, por lo que se intenta establecer si fue un ajuste de cuentas o si estaban buscando algo en el departamento", añadió el investigador consultado.El fiscal Granados le tomará en las próximas horas declaración indagatoria a Sauvage y Cimiotta, y luego pedirá la detención formal de las acusadas ante el Juzgado de Garantías 7 de Berazategui, a cargo de Gustavo Mora.