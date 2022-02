Encontraron en Misiones a una mujer condenada en Brasil por matar a su hijo

Una joven madre argentina que en diciembre pasado fue condenada en ausencia en Brasil a 34 años de prisión por torturar y matar a golpes a su pequeño hijo, fue detenida en la ciudad misionera de Eldorado. La prófuga había buscado refugio en la casa de sus familiares después de escapar de una prisión del Estado de Santa Catarina en octubre de 2021.La detención se produjo porque los familiares paternos de la víctima la vieron ingresar en la casa de una hermana, en el Kilómetro 4. En forma inmediata, alertaron a la Policía, que no tardó en identificarla y corroborar que tenía un pedido de captura internacional librado por la Justicia de Brasil.Fernanda Fidelina Vázquez, de 24 años, había escapado de la unidad penal de Santo Antonio Do Sudoeste en la madrugada del 16 de octubre pasado. Dos meses después, un Tribunal la halló responsable de la muerte y los tormentos que sufrió su hijo Martín Alexander Figueredo, de tres años.La pena mayor recayó sobre el padrastro del menor, Paulo Hernán Alvez, de 25 años, quien deberá cumplir una pena de 37 años y dos meses de prisión en un régimen penitenciario cerrado. Vázquez, fue juzgada en ausencia y recibió una condena de 34 años, dos meses y dos días de cárcel.La pareja vivía en Misiones pero de un día para otro desapareció. A los abuelos paternos de Martín, que son de Eldorado, le dijeron que se iban a radicar en la localidad de Pozo Azul, pero desaparecieron sin dejar rastros. Los intentos por hallar a Alvez y Vázquez junto al niño resultaron vanos durante eternos meses.La familia del pequeño recién tuvo noticias en abril de 2020. Un domingo, el nene fue derivado desde la localidad brasileña de Bom Jesús al Hospital de Barracao, en la frontera con Argentina, con graves heridas. La madre y su pareja dijeron que el chico había sufrido un accidente doméstico y golpeó su cabeza contra la cabecera de una cama.Los médicos dudaron de esa versión porque el pequeño presentaba lesiones que no eran compatibles con una caída.La autopsia reveló que el chico era víctima de constantes golpizas, malos tratos y una deficiente atención por parte de la pareja. Los médicos constataron un traumatismo de cráneo pero también una hemorragia abdominal aguda debido a la rotura del hígado y un desgarro en el riñón izquierdo. Además, en su cuerpo se hallaron numerosos hematomas, lesiones que ponían en evidencia la crueldad con la que era tratado.Acorralada por las evidencias, Fernanda buscó descargar toda la responsabilidad en su pareja. Contó que Alvez solía agredir al niño por cualquier motivo, incluso cuando lloraba porque tenía hambre. El joven, en tanto, se justificó al confesar que solía “perder la cabeza” y golpeaba al chico. Además, sostuvo que la madre también lo agredía.El joven, que en Bom Jesús trabajaba en el reparto de diarios, contó que ese domingo cerca del mediodía golpeó a su hijastro al verlo revolver productos fitosanitarios de alta peligrosidad. En esas circunstancias le propinó varios golpes en la zona abdominal y el pecho. Alvez dijo que después de eso Martín empezó a vomitar, se hizo encima y se empezó a marear. Es por eso que le dieron una ducha en un intento por reanimarlo, pero su situación empeoraba con el paso de los minutos.El pequeño sufrió varios desmayos y tenía dificultades para respirar, por lo que decidieron llevarlo al hospital, donde arribó ya sin vida.Desde la Fiscalía señalaron que el chico sufría diversas formas de castigo, entre ellas mordidas, patadas, golpes de puño, y responsabilizó a la madre y su pareja por esos hechos.Tanto Alvez como Vázquez fueron trasladados a diferentes cárceles para esperar la fecha del juicio, pero la mujer logró escapar y no pudo ser recapturada antes del inicio del juicio. Por eso fue juzgada en ausencia y condenada. La Justicia de Eldorado ahora debe comunicar a su par de Brasil la detención de la prófuga. Y esperar los antecedentes para iniciar el proceso de extradición.