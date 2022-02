Sobreseyeron a hombre que mató a otro a hachazos: fue alojado en un psiquiátrico

Tras cumplirse los plazos procesales,que fuera presentado la semana pasada por la fiscal Albertina Chichi. A Padilla se lo acusa de haber atacado con un hacha a Elide Pedro Monges, de 73 años ; la víctima fue hospitalizada con graves cortes en la cabeza y su cuerpo hasta que falleció el 23 de agosto de 2021 como consecuencia de un paro cardiorespiratorio.Se recordará que Monges había salido en defensa de una vecina de apellido Del Valle Pérez a la que Padilla le apedreó el auto; hecho registraron el 5 de agosto pasado.Tales conductas, encuadran en los delitos de Daño (art. 183 del cód. penal) y Homicidio agravado por ensañamiento (art. 80 inc. 2° del Cód. Penal).Ya en audiencia celebrada el miércoles 2 de febrero,y requirió se dicte la medida de seguridad sobre el acusado de conformidad a lo tasado en el fallo “HERRERA, Domingo Feliciano s-Robo en grado de tentativa S/ RECURSO DE CASACIÓN” de la Cámara de Casación de la ciudad de Paraná, en atención a la naturaleza del hecho intimado, la gravedad de la pena y mientras que el ciudadano Padilla sea peligroso para sí o para terceros. La fiscal solicitó como límite temporal máximo un plazo de 35 años, apoyándose en diagnósticos de profesionales intervinientes.Por su parte, la defensora técnica, Dra. Romina Alejandra Pino, concordó la solicitud de sobreseimiento por inimputabilidad, pero se opuso a la agravante de la alevosía, por entender que Padilla -al momento del hecho- no contaba con la capacidad volitiva para actuar a traición y sobre seguro, y requirió que se califique el hecho intimado en perjuicio de Monges en el delito de Homicidio Simple (art. 79 del Cód. Penal).Y entendió que a Padilla no se le especificó que la agravante era por ensañamiento, ello al tiempo de recabarle declaración de imputado ampliatoria, y por ende no se puede variar la calificación legal sin haber sido previamente intimada.Para finalizar, la abogada peticionó la imposición de medida de seguridad a Padilla por un término máximo de 15 años, con intervención del Equipo de Salud Mental para la continuidad de la medida y se notifique al órgano de revisión de salud mental del Gobierno de Entre Ríos, a cargo del Dr. Martín Cabrera.Analizados los planteos efectuados por las partes, la jueza se expidió respecto a las medidas a adoptar, no hizo lugar al cambio de calificación legal peticionado por la defensora técnica de Padilla y, en orden a los delitos de Daño (art. 183 del cód. penal) y Homicidio agravado por ensañamiento (art. 80 inc. 2° del Cód. Penal).Por otra parte, la magistrada aclaró eLa medida se dispone con el objeto de que Padilla reciba tratamiento médico psicoterapéutico-psiquiátrico y farmacológico pertinentes hasta superar su cuadro agudo, proveyendo a su control y tratamiento conforme a lo sugerido por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Familia, con el plazo de 35 años como límite máximo para el cumplimiento de la medida de seguridad, que podrá reducirse en caso de recuperación, ello por resultar la pena fijada por la ley para el delito correspondiente al injusto que se le atribuye Padilla.Se indicó queen el Hospital Colonia de Salud Mental “Dr. Raúl Caminos”, con asiento en la ciudad de Federal, hasta nueva disposición del juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Concordia.