Cocaína envenenada:el cafertanilo se usaba para dormir elefantes y fue prohibido

Se conoció, a través de los primeros resultados de estudios de laboratorios químicos que investigan el caso ocurrido en la villa Puerta 8 de Tres de Febrero, que la sustancia con la que se contaminó la cocaína era un derivado del fentanilo llamado "carfentanilo".La jefa de Servicio de Toxicología del Hospital Sor María Ludovica, Adriana Aguirre Celiz (MP 18394), en diálogo conexplicó que el carfentanilo "es un análogo del popular analgésico opioide sintético fentanilo, y es uno de los opioides más potentes que se conocen. Tiene una potencia cuantitativa de aproximadamente 10.000 veces la de la morfina y 100 veces la del fentanilo, con una actividad en humanos que comienza en aproximadamente 1 microgramo".En ese sentido, al ser extremadamente potente, "1 microgramo puede producir paro respiratorio. No es usado actualmente ni en animales ni en humanos", explicó Adriana Aguirre Celiz y agregó que "puede producir una ligera excitación pero rápidamente sedición cada vez más profunda hasta el coma y la muerte por paro respiratorio".Según explicó la jefa de Servicio de Toxicología del Hospital Sor María Ludovica, "la base química de ambos es la piperidina y en su producción se obtiene fentanilo y de éste luego se obtiene el carfentanilo por modificaciones químicas" y la principal diferencia es la potencia. Además, del tiempo que tarda en eliminarse del organismo, ya que "el carfentanilo tarda más"."Como todos los opioides responden a la naloxona como antídoto. Pero al ser más potente y dependiendo de la dosis algunos pacientes no llegaron a tiempo para el antídoto y otros sufrieron complicaciones", dijo Aguirre Celiz ay también manifestó que "el fentanilo sí está aprobado y es usado en sedación en anestesia o para inducir coma farmacológico en pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica".Patricio Sarapura, director del Instituto Forense de La Plata, y Luis Ferrari, profesor de toxicología avanzada y química forense, estuvieron durante diez días analizando las posibles drogas que se pudieron haber utilizado para hacer el “corte”, hasta que encontraron la respuesta.“Es una sustancia extremadamente peligrosa. Hay un colega norteamericano que en un congreso mundial explicó que cuando tuvo que analizar (los cuerpos de personas que fallecieron por consumir esto), los cadáveres tenían que ir con protecciones especiales porque esto hasta por la piel se puede absorber”, agregó Ferrari.Por último, el doctor sostuvo “que no es tan sencillo” que esta droga se haya producido en el país, “porque la estructura base, que es el precursor de la sustancia, a la cual luego se le van agregando diferentes cosas para obtener los distintos tipos de fentanilos, generalmente se hace en laboratorios de Europa, de Bélgica, Holanda, Lituania”.