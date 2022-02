"El Paisa" negó ser el dueño de la cocaína envenenada que mató 24 personas

Joaquín "El Paisa" Aquino, detenido por narcotráfico y bajo investigación como presunto dueño de la cocaína envenenada que causó la muerte de 24 personas en la provincia de Buenos Aires, se despegó hoy de esa situación y negó cualquier vínculo con la venta de estupefacientes en la zona conocida como "Puerta 8".Aquino declaró en la mañana de este jueves por videoconferencia ante el juez federal Juan Manuel Culotta, quien ordenó allanamientos y detenciones de él y otras seis personas cuando estalló la situación por la cocaína envenenada."El Paisa" se había negado a declarar, pero ayer sorpresivamente pidió ampliar la indagatoria y, desde el penal de Marcos Paz, donde está alojado, dijo que no tiene "nada que ver" con la venta de drogas en Puerta 8.Además, desconoció ser el dueño de unas cinco mil dosis preparadas para la venta, secuestradas durante el allanamiento en su domicilio.Los peritajes sobre esa droga (que apuntan a determinar si pertenece al mismo lote de la contaminada que causó las muertes) comenzaron a realizarse hoy en laboratorios dependientes de la justicia federal bonaerense.La declaración de "El Paisa" fue breve, se limitó a una corta exposición en la que negó los cargos y rechazó la propiedad de la cocaína secuestrada y anunció que no respondería preguntas.Para hoy también están previstas las declaraciones de su pareja, Aldana Benítez –quien está embarazada- y su cuñada, Mónica Altamirano.Fuentes judiciales deslizaron que ambas declaraciones serán similares a las de "el Paisa", tanto en su contenido cuanto en la modalidad de no responder preguntas.Aquino no está formalmente imputado por la cocaína contaminada sino que fue detenido en el marco de otro procedimiento, a cargo de la Justicia Federal de Tres de Febrero.Tenía un pedido de captura pendiente, que se concretó en ese contexto, pero la investigación por la cocaína envenenada tramita por ahora ante la Justicia provincial y tiene seis imputados por el delito de homicidio agravado por envenenamiento.