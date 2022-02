El Intendente imputado por abuso rescindió los contratos de las denunciantes

Pericias

Testimonios

En el municipio

En libertad

La Justicia imputó al intendente Ángel Fabián Constantino por hechos de abuso sexual con acceso carnal, denunciados por tres mujeres. El jefe comunal sigue en libertad y trabajando en el municipio de Gilbert, en el departamento Gualeguaychú.Juan Ignacio Weimberg, el abogado de las tres mujeres que denunciaron al intendente, contó que “dos de ellas eran contratadas por la comuna y la tercera era prestadora de servicio”.Y agregó: “El intendente tiene la facultad discrecional acerca de si puede continuar o no el contrato. Pero curiosamente a las tres víctimas las dejó sin trabajo y sin cobrar un centavo; se cortó de raíz toda relación con el municipio”, dijo aEn tanto, tiempo atrás, la fiscal a cargo de la investigación, Martina Cedrés, había dicho que “en el caso que la víctima volviera a trabajar vamos a solicitar que se garantice el derecho laboral”, pero nada de ello sucedió.El letrado expresó que “la primera pericia psicológica arrojó que el relato de la primera denunciante era totalmente verosímil, que sufre una situación de estrés postraumático (una característica usual en las víctimas) y que estaba ubicada en tiempo y espacio”. “No había ninguna fabulación”, agregó.Según lo solicitado por la fiscal Cedres, se espera que el 21 de febrero se realicen las pericias psicológicas a dos mujeres que lo denunciaron posteriormente.La primera denuncia por abuso fue radicada en 2018, las otras dos se concretaron en 2021. Del testimonio de las víctimas se desprende que los hechos se habrían dado en lugares y momentos diferentes.“Se habrían concretado en tres lugares diferentes: frente a la entrada de un campo (camino a Basavilbaso), en una pollería y en una oficina del municipio de Gilbert”, dijo el abogado.En el marco de la investigación por «abuso sexual simple agravado por violencia laboral» , y las de violencia de género, se logró obtener el testimonio de seis personas.“Hay testigos que exponen situaciones que no están tipificadas dentro del código penal, pero si se sostiene una mayor similitud y refuerzan el relato de las víctimas”, dijo la fiscal Cedrés a EL DIARIO. Y agregó: “Constantino también le exhibió su miembro a otra señora pero no se pudo iniciar una causa porque el acoso no está tipificado en el Código Penal”.Según se supo, los referentes del peronismo del departamento le pidieron a Constantino que se tome licencia hasta que la Justicia defina su culpabilidad o inocencia.“Sé que hubo un pedido de licencia de Bahillo, Farfán y Maradey hacia el intendente”, dijo el abogado. No obstante, Constantino aún no dio ninguna respuesta.Al ser consultado Weimberg sobre comentarios o acciones de los concejales opositores u oficialistas de Gilbert, dijo que “todos hicieron la vista gorda, tratando de solapar, tapar la situación”. “Hay un hecho que habría ocurrido dentro del municipio y ni siquiera solicitaron un informe a la fiscalía”, expresó.Y agregó que “los concejales estaban esperando a que se expresen las autoridades políticas del Departamento. Ahora ya sucedió, no tienen más excusas para dilatar la situación”. “Debería, al menos, realizarse un juicio político, que es diferente a la responsabilidad jurídica”. “Lo correcto sería dejarlo a la espera de los resultados del proceso penal y como medida de prevención darle licencia de goce de haberes”, expresó Weimberg.El abogado de las víctimas agradeció la comunicación en esta época del año ya que “el intendente decía que era una operación para arruinar su figura pública y para hacerle juego a la oposición ya que en 2021 estábamos en etapa electoral. Ahora se echa por tierra que no hay ninguna cuestión política en el medio”.Los delitos que se le endilgan al jefe comunal tienen una pena de prisión efectiva, que puede ir de 10 a 15 años de prisión. Se esperan resultados de pericias psicológicas para avanzar en la Investigación Penal Preparatoria.Constantino se encuentra con restricciones hacia las víctimas, pero autorizado para salir del país y sin la necesidad de presentarse a la Justicia para justificar que salió de su localidad.En la última audiencia realizada el 10 de noviembre se le imputaron tres hechos de violación con acceso carnal y se le tomó declaración. El intendente en dicha oportunidad realizó un descargo manteniendo su inocencia en relación con los hechos que se le atribuyen.El abogado de las víctimas aclaró que “no está detenido porque no existen los riesgos procesales”. “No hay, en términos físicos, una agresión de violencia pero sí una restricción económica que se da en el marco de la causa. Es grave porque con su poder se pueden comprar voluntades, debería mínimamente tomar una licencia”, expresó.