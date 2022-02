Crimen del arquitecto: investigan el “vínculo entre el yerno y los ejecutores”

Cómo fue el asesinato del arquitecto

El abogado que representa a familiares del arquitecto Reynaldo Flehr asesinado el pasado 28 de diciembre en Córdoba aseguró que existen pruebas que relacionan al yerno y al hermano de este con los autores materiales del crimen.La causa, que dio un sorprendente giro este miércoles, tiene hasta ahora cinco detenidos.La Justicia considera como partícipes necesarios del crimen a la propia hija de la víctima Irina Lourdes Flehr (20) y a su pareja Leandro Moscarello (26). Pero también la investigación asigna el rol de ejecutores del crimen a un hermano del yerno del arquitecto, Samuel Moscarello (24), y a sus amigos David Suárez (24) y David Silvestre (23).En la investigación consta que tiempo antes del crimen Irina había afianzado la relación afectiva que tenía con Leandro y luego decidieron vivir juntos, conformando una convivencia de a tres, con el padre (y suegro) y la joven pareja.“Existían problemas en la convivencia, por las actitudes de Leandro. El arquitecto se retira a vivir a otro lugar, manifiesta el temor fundado hacia su integridad físcia por la conducta de estas dos personas”, contó el abogado de la familia.Y, agregó: “Desde el primer día de enero donde la familia convoca a mis servicios, manifestaron sus sospechas concretas y fundadas respecto de esta joven pareja”.En cuando a la investigación, señaló: “Existe la hipótesis cierta de una herencia que, en caso de fallecer el arquitecto, la heredera sería la hija”.Pablo Loza, integrante del estudio de abogados que representa a Irina Flehr, contó este jueves que pedirá la liberación de su defendida y aseguró que no encuentra “un móvil económico” en el hecho.“Ambos tenían una sucesión en común. Ya habían acordado la sucesión y a ambos se les habían adjudicado inmuebles por un monto importante”, explicó y mencionó que su defendida tiene “bienes importantes”.Respecto a la relación entre ambos, indicó: “No era un trato de padre e hija que estaban todo el día juntos. Se notaba un trato distante, pero cordial”.El abogado destacó que conoce a Irina desde hace años, porque es cliente del estudio de abogados. Explicó que a la defensa formal la asumió su socio, Julio Páez.

“A la mañana cuando fallece Flehr, lo primero que hace la Policía es allanar los domicilios. Ella se comunica ese día conmigo. Ella justo cuando el fallece, ella estaba transitando coronavirus. Entonces se produjeron cosas que ella no podía hacer desde su casa, incluido he leído que hacían hincapié que no fue al velorio, nadie le informó donde lo habían sepultado, no podía ir porque estaba con Covid-19. Ella a la vida íntima del padre no la conocía, no pudo aportar nada”, dijo.Por último, confirmó que pedirán la liberación de Irina, ya que tiene un bebé que necesita sus cuidados. “Vamos a pedir la liberación de ella, por razones del bebé que ahora está a cargo de la abuela paterna pero necesitan de la presencia de su mamá. No hemos tomado contacto personal pero es el primer paso que se va a conocer”, cerró. Fuente: (LaVoz)