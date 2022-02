Video: Les chocó el auto con un camión y antes les había incendiado otro rodado

El hecho ocurrió en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.Los novios lograron comprarse un vehículo nuevo, luego de que el ex marido de ella les prendiera fuego el anterior. Sin embargo, días después esa misma persona chocó el rodado e incluso impactó con el camión contra el novio de su ex esposa, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad.La joven y su actual novio viven un calvario a manos de la ex pareja de ella, que viene cometiendo varios actos violentos contra ambos.Según el testimonio de la joven, el agresor anteriormente les había incendiado el auto, de lo que lograron reponerse al comprarse uno nuevo hace 10 días, aunque el desenlace fue el peor posible.El vehículo acabó destrozado en su parte frontal y afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad.

La joven posteó en redes sociales: "No le bastó con quemarnos un auto? Con iniciarme un juicio haciéndose pasar por padre? Ahora nos toca comprarnos un auto hace 10 días y nos sale con esto? Nos quiere matar y nadie hace nada!!!".Apuntó a quienes defienden al violento diciendo "ojalá todos los que los defienden tenga al menos la sensatez de pedirnos al menos una disculpa!!! Lo vengo avisando desde hace 4 años y nadie hace nada!!! Me cansé de pedir una justicia que nunca llega… así que si nos pasa algo todos los jueces, abogados y peor la familia son cómplices!"."Tengo miedo por mi hijo, por mi pareja y por todos los que nos rodean!!", indicó la mujer, quien dio a conocer el nombre de quien habría intentado matarlos, Ariel A. y que reclama la paternidad del niño que en la actualidad tiene 5 años y, según la mujer, sería fruto de una relación con otro hombre y no con él."Cuando hablo y nadie escucha. Una y otra vez esta persona atentando contra nuestras vidas. Ya estamos cansados y que quede claro si algo nos pasa a mi hijo, a mi pareja y a mí los culpables son esta familia", cerró.