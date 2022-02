Asalto a corralón: piden sobreseimiento de imputado y avanza elevación a juicio

La elevación a juicio

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia en el marco de la causa por el violento asalto al corralón Almafuerte, ubicado en Circunvalación y Churruarín, en el cual Pablo Ferreyra resultó herido de bala.Allí, “el abogado de César Núñez Guerrero, Rolandelli, solicitó el sobreseimiento de su defendido argumentando que había certezas sobre su inocencia”, explicó el abogado querellante de la causa, Germán Palomeque, aSe recordará que César Núñez Guerrero de nacionalidad paraguaya que vive y trabaja hace 16 años en Argentina llegó hace dos años y medio a Paraná a trabajar en las obras de Pablo Ferreyra (la víctima del asalto al Corralón Almafuerte de Paraná e intento de homicidio) y el abogado Guillermo Torrealday.Según explicó Palomeque, el fiscal Mariano Budasoff, detalló que “no se sostiene con la certeza que hace falta la inocencia, pero si determinó que no hay pruebas suficientes para elevar a juicio la causa de Núñez. Es por ello que se pasó a un cuarto intermedio para analizar las pruebas.Asimismo, Palomeque detalló que, durante todo este tiempo, las medidas técnicas que se fueron solicitando no fueron incriminantes para Núñez. “A diferencia de la defensa nosotros vamos por la falta de pruebas”, dijo.“Si Núñez es sobreseído podrá participar en la instancia de juicio oral como testigo, y es el único que aportó información. Creemos que entre el resto de los imputados hay un pacto de silencio ya que tuvieron muchas oportunidades para declarar y no lo hicieron”, resaltó la querella y remarcó que cuando estuvieron alojados en la Unidad Penal los imputados ejercieron la violencia sobre Núñez para que se haga cargo de los hechos.Palomeque, explicó que en la causa del violento robo al corralón hay cinco imputados más, tres sindicados como autores materiales del hecho y otros como posibles autores intelectuales. “Se espera que la causa sea elevada a juicio y se desarrolle bajo la modalidad de juicio por Jurados, debido al monto de la pena que esperan”.Sobre la salud de Pablo Ferreyra, tres resultar herido de bala, Palomeque, explicó que “en este momento se encuentra bien, mejorando, pero los primeros meses fueron críticos porque había bajado mucho de peso y estaba débil”.