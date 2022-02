Iban a desvalijar una casa, pero la llegada de la dueña frustró el robo

Una vivienda ubicada en el complejo Maevia, entre los barrios residenciales del Pinar del lago y Las Garzas, en Concordia, fue blanco de un intento de robo durante la noche del martes. Según estimó la damnificada,Ana contó aque llegaba a casa con sus dos hijas menores cuando encontró una reja de metal rota y otros elementos fuera de lugar, lo que le hizo pensar en un posible hecho delictivo: “Dí vuelta con el auto y me fui hasta la casa de mi madre que vive cerca”, reveló.Y continuó: “Cuando volvíamos y llegábamos a la zona de ingreso, observamos que una camioneta pasa por detrás nuestro, a unos 100 metros se detiene y ahí suben corriendo unas tres personas. Así que cuando llegó la Policía, le comentamos de esto, le dimos las características de la camioneta y ellos salieron en su búsqueda, pero no encontraron nada”.Tras esto, mencionó que los funcionarios de la comisaria novenaen un sector oscuro cerca de la casa, “es decir que ellos estaban adentro cuando nosotras regresamos”, estimó la damnificada.evaluó.Según la propietaria, “los delincuentes actuaron con total impunidad, porque prepararon con mucho cuidado las cosas que se iban a llevar y con lo único que no pudieron fue con un lavarropas automático y el termotanque, es decir -añadió- se estaban llevando todo en bolsas de consorcio, juntaron las cosas más pequeñas y de valor, las que sí cargaron en la camioneta. Hicieron un desastre”.Finalmente,“En mi caso, tengo mucho odio e impotencia, pero sobre todo miedo porque es la segunda vez que nos entran a robar, con mis hijas estamos atemorizadas y no queremos volver a vivir en ese lugar”, reveló.