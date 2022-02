“El nene me pregunta por su mamá”: el dolor de la familia de mujer atropellada

Cristian Sicola atropelló, arrastró por dos cuadras y mató a Gisel Dino ayer por la tarde en la localidad de Loma Hermosa, Tres de Febrero. El hombre está detenido, imputado por homicidio culposo, mientras que la mujer murió tras el impacto con la camioneta.Entre lágrimas, su exesposo contó el dolor que vive el hijo que tuvo con Gisel desde que se enteró del trágico accidente: “Desde ayer que me pregunta por su mamá y yo le digo que está trabajando”.A su vez, agradeció que su hijo se encontraba con él al momento del choque que terminó con la mujer atropellada: “Gracias a dios el nene estuvo conmigo este fin de semana. Yo siempre le decía que no ande con la moto si estaba con el nene y siempre me escuchaba y me lo dejaba”.“Se ve claramente en el video como ella cruzaba la calle, él pierde el control, la levanta y el cuerpo de ella termina pasando una loma de burro”, repasó el hombre sobre las imágenes que grabó las cámaras de seguridad, con las que se pudo dar con el paradero del asesino.El hombre también contó cómo fue el momento en que llegó al lugar del accidente: “Me encontré con todas las cosas de la mamá de mi hijo. Era algo increíble, pensé que era una pesadilla”.“La agarró de lleno, no venía despacio y lo sabemos por el arrastre del impacto a la velocidad que venía. Llevó a la moto arrastrando por la ruta 8″, contó el ex esposo de Gisel Dino, quien agregó: “No sé si estaba alcoholizado, me dijeron que no sabían qué decirme”.Familiares y amigos de Gisel fueron los que encontraron la camioneta que dejó abandonada Cristian Sicola. En su fuga, el hombre de 40 años dejó el vehículo cerca del asentamiento Costa Esperanza y allí lo encontraron.Tiempo más tarde las mismas personas dieron con la casa del sospechoso -que todavía estaba prófugo- y comenzaron un reclamo en la puerta del domicilio con quema de gomas incluidas.El ex esposo de Gisel contó cómo fueron los incidentes que se produjeron en la casa de Sicola y que terminaron con familiares de la mujer asesinada detenidos. “Dimos con el domicilio del presunto asesino, supuestamente él no estaba ahí, estaban sus padres. La policía hizo un allanamiento frente a nosotros, entraron y negociaron que se iba a entregar por teléfono”, contó.“Pero pasaron las horas, no se entregó, sus familiares se acercaron a la comisaría, pero eso quedó en vano. A partir de ahí empezamos el reclamo en el que hubo escopetazos de balas de goma y se llevaron detenidos a los chicos que no tenían nada que ver”, agregó el hombre. Fuente: (Tn)