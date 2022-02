Vendió mercadería y recibió ticket de pago falso: intentaron volver a estafarla

La modalidad de estafa

Una comerciante de Paraná fue estafada en una venta de mercadería por 4.500 pesos. La dueña de un emprendimiento, María Eugenia, informó asobre una nueva modalidad de estafa de la que fue víctima.Hace unos días, María Eugenia recibió un llamado en el cual un hombre le realizó, la comerciante despachó la mercadería con un cadete que el comprador le mando para buscar el pedido., no te dejaba pensar con claridad, cuando recibí el supuesto comprobante del depósito inmediatamente envié la mercadería”, explicó María Eugenia,Al día siguiente y con el mismo modus operandi,. “Ese día no pude hacerme cargo de preparar el pedido porque debía realizarme diálisis, entonces fue mi marido quien se encargó”, detalló María Eugenia al señalar que su esposo”, expresó.La damnificada, detalló que tras darse cuenta que había sido estafada trató de contactar al sujeto quien en un primer momento no la atendía y luego le informó que a la brevedad iba a solucionar el problema, “pero no fue así, entonces realicé la denuncia”, setenció.Un dato no menor que señaló María Eugenia, es que “y creemos que era la misma persona que concretaba la estafa, supuestamente se llamaba Emanuel Peralta”, detalló.“Peralta era el encargado de buscar la mercadería y entrársela a los compradores, por eso creemos que es parte de esta maniobra”, expresó la damnificada.La comerciante explicó que tras realizar la denuncia se enteró que en otras localidades de Entre Ríos, diversos emprendedores fueron víctimas de los mismos estafadores. “; los compradores dicen ser de La Paz, pero creo que esto también en falso”, explicó.Al finalizar, maría Eugenia recomendó a todos los comerciantes que “estén alertas ante este tipo de cosas, porque a veces se pierde mucho, en mi caso fueron 4.500 pero podría haber sido mucho peor” y resaltó: “controlar que ingrese el deposito es lo fundamental, en la actualidad todo se maneja virtual y rápido, por eso nos confiamos”, cerró.