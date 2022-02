Alquiló una panadería y malvendió toda la maquinaria a precio vil

Una mujer, de nombre “Mónica”, puso en venta y logró enajenar todas las maquinarias de la panadería que había alquilado en la esquina de calles Lamadrid y Espejo, en Concordia. Tras la correspondiente ante la Justicia de Concordia, se logró desbaratar una maniobra que ahora la tiene como imputada por delitos que fueron tipificado como "Hurto y administración fraudulenta".



La venta incluyó toda la maquinaria que se encontraba en la panadería, hasta el aire acondicionado fue vendido a los dueños de una empresa de Buenos Aires que habían visto la “oferta” por internet y viajaron a Concordia para hacer “un buen negocio”, publicó El Sol.



Detenidos en Ceibas



Los compradores, munidos de un transporte, cargaron las máquinas y viajaban con destino a La Matanza cuando fueron detenidos en el puesto caminero ubicado antes de Brazo Largo-Zárate.



La nómina de la maquinaria que fue mal vendida, y luego recuperada por la Policía de Entre Ríos en la localidad de Ceibas, incluye una sobadora industrial, dos amasadoras, dos heladeras exhibidoras, un trinchadora, una heladera fiambrera, un aire acondicionado tipo Split y otros elementos menores que a valores de mercado superan los 10 millones de pesos, pero que fueron enajenadas en solamente 500 mil pesos, es decir un 5 % de su valor.



"Hurto y administración fraudulenta"



Los dueños de la panadería “La familia”, al percatarse que el local estaba siendo vaciado, radicaron la denuncia correspondiente en sede policial. Tras la intervención del fiscal Jesús Penayo Amaya, éste ordenó la detención de los compradores y el secuestro de maquinaria en cuestión en el marco de la causa que se instruyó como “presunto hurto y administración fraudulenta”.



Fue así como en el puesto caminero de Ceibas, se detuvo a un camión cargado con maquinaria de panadería y a una Citroën Berlingo; el primero llevaba a dos personas y la camioneta a cuatro. Todos quedaron demorados a disposición de la causa que se tramita en Concordia.



Conforme a las fuentes, este lunes se realizaría la audiencia en el cual se acusaría a “Mónica” de vender las maquinarias -que no eran suyas- de la panadería “La Familia” y, salvo que la defensa interponga una defensa extraordinariamente buena, pasaría a quedar detenida en la Comisaría del Menor y la Familia por un período de tiempo que le permita al fiscal cumplir con la investigación penal preparatoria.



Un abogado de la nómina explicó a El Sol que “es muy probable que a la imputada ni siquiera la detengan”, puesto que el delito de “hurto” es excarcelable y para probar la “administración fraudulenta” se requerirá de tiempo y pericias que conlleven una imputación contra la mujer.



¿Y el dinero producto de la venta?



No trascendió si el dinero mal habido por la mujer pudo ser hallado y secuestrado a fin de devolvérselos a los “compradores” dado que, al fin y al cabo, ellos terminaron siendo los estafados. Se determinó que no había causas para mantener detenidos a los bonaerenses que solo viajaron para hacer “un buen negocio” al comprar maquinaria a un precio vil.



Aunque los dueños de la panadería lograron recuperar sus bienes, claro que tendrán gastos de reinstalación pues fueron -siempre según la fuente- “arrancados a las apuradas” y esto siempre determina roturas y gastos para reinstalar el equipamiento. (El Sol)