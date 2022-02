Le robaron el auto en el ingreso a su casa en Paraná y la amenazaron de muerte

en calle Roberto Satler, casi en la intersección de Alicia Moro de Justo, del barrio Santa Lucía,

Búsqueda del auto

"Zona peligrosa"

Un violento asalto ocurrió durante la madrugada en la zona sur de la capital entrerriana,El tremendo hecho de inseguridad, ocurrió precisamentedonde los malvivientes se llevaron el automóvil.Una testigo ocasional del hecho, confirmó aque todo ocurrió alrededor de las dos de la madrugada, cuando una mujer de unos 50 años, regresaba a su vivienda en un automóvil Honda Fit y estaba por ingresarlo al garaje.; ella muy temerosa le pidió que esperen unos segundos que ya los iba a atender,”, confirmó a, al dar cuenta que la dueña del vehículo se los entregó y los ladrones huyeron a toda velocidad, en sentido norte.“Fueron dos segundos y le llevaron el auto, se subieron todos al rodado y huyeron muy rápido”, explicó una vecina al remarcar que en el auto había quedado la cartera de la mujer con las llaves de la casa y el celular.Momentos de mucho nerviosismo vivió la víctima del robo y sus dos hijos adolescentes, un varón y una mujer, quienes al escuchar los gritos de su madre salieron rápidamente de la vivienda, pero los delincuentes ya se habían fugado con el automóvil.Tras el hecho, rápidamente la familia dio aviso a la Policía sobre lo sucedido y personal de la División 911 junto con Comisaría Trece tomaron intervención y se dedicaron a la búsqueda del rodado.Según confirmaron desde la División 911 a Elonce, “el rodado fue hallado alrededor de las seis de la mañana en un descampado sobre Cortada 1349 entre Valentín Déniz y Cortada U; el auto estaba abandonado y no tenía la llave de encendido, ni el cristal de la ventanilla del lado del conductor”. En tanto, no pudieron confirmar si en el interior estaban las pertenecías de la damnificada dentro del vehículo.Una vecina que hace más de 18 años que vive en la misma cuadra donde ocurrió el asalto, informó a este medio que “antes la zona era muy tranquila, dejabas la puerta sin llaves y no pasaba nada; ahora todo lo contrario”. Además, informó que en los últimos días diversas personas sufrieron arrebatos:“Los chicos ya no pueden jugar en la calle como antes, tenemos miedo y lo peor de todo es que los ladrones siempre andan en grupo y nos roban todo”, sentenció.Asimismo agregó que “en esta cuadra faltan luminarias, hace unos meses se quemaron dos focos y”.