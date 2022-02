Hallado muerto en casa incendiada: marcha y reclamo de justicia por el crimen

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

En la tarde de este viernes se realizó una marcha a los Tribunales de Concordia para pedir “Justicia por Silvio”.



Silvio Diez fue hallado muerto en una casa incendiada en Concordia. Hay un detenido: se trata de Cristian Vidal a quien se le imputó el delito de "homicidio agravado en concurso real con robo agravado". Desde la querella se pide que al brutal hecho se lo encuadre como “crimen de odio”.

El reclamo de Justicia fue encabezado por familiares, amigos y el colectivo LGBT que entendió, según supo Elonce, que el asesinato de Diez “es un mensaje hacia la diversidad, de intolerancia hacia quiénes no se adecuan a lo que algunos y algunas plantean como normalidad”.



Pidieron que “haya una investigación seria y profunda en este caso y que las condenas sean acordes”.



De la misma manera dijeron que si bien ya hay una persona detenida por el brutal hecho, “nos organizamos para el porqué, queremos que se sepan los fundamentos de la virulencia con que fue atacado Silvio” y solicitan que “la justicia esté a la altura con un fallo ejemplificador y que diga que el asesinato de Silvio fue un crimen de odio y por prejuicio, con alevosía”.



“Ojalá nos sirva para avanzar como sociedad solidaria, no violenta, no discriminatoria y que podamos seguir con políticas públicas, con sensibilización, con concientización, con transformaciones en nuestros estilos de vida y que podamos apreciar que la diversidad enriquece como humanidad y que podemos ser mejores en la medida en que nos comprendamos”, pusieron relevancia en un documento que leyeron frente a Tribunales, manifestando que “somos muchos los que sufrimos de discriminación por no encajar dentro de la heteronormatividad”. Elonce.