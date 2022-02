Chica abusada: el “desfile” de la madre por comisarías que no tomaban denuncia

Diego Ezequiel C., de 36 años, fue aprehendido en la madrugada de este jueves en Viedma al 300, en barrio Tablada, de Rosario tras ser denunciado por violación y secuestro a una adolescente de 14 años. La víctima fue trasladada al hospital de Niños Víctor J. Vilela para recibir atención médica y aún continúa internada.Rosa, una vecina del barrio, brindó detalles sobre los primeros minutos de la búsqueda de la nena. "La mamá me llama para ver si la había visto pasar por la vereda de mi casa, o si estaba por acá, yo vivo a cinco cuadras de ellas. Le dije que no y desde ahí empezamos a buscarla. Fuimos a la iglesia, a todos lados. No la encontrábamos entonces empezamos a compartir su foto en grupos de Whatsapp y en redes sociales".Al no tener novedades, Vanesa, madre de la víctima, se acercó a realizar la denuncia correspondiente. Y según lo que cuenta Rosa, ahí comienza un desfile burocrático de comisaría en comisaría."Nosotras fuimos a la comisaría de la mujer, nos preguntaron que necesitábamos y nadie salía a tomarnos la denuncia. Le decíamos que era urgente pero nada. Después dijeron que la jurisdicción no correspondía pero tampoco sabían dónde necesitaba ir", destacó la mujer.Se fueron a la 15ª pero al parecer tampoco era ahí el lugar indicado para hacer la denuncia. "Nos atendió un oficial masculino y otro femenino. Nos dicen que teníamos que ir a la 16ª porque ahí la denuncia iba a tardar mucho. Nosotros le pedíamos por favor que nos tomen la denuncia porque ya hacía dos horas que buscábamos a la nena".Tras el rotundo "no" de la comisaría 15, Rosa y Vanesa se fueron a la 16. "Acá el trato fue distinto", asegura la vecina y agrega: "Había una sola oficial que nos atendió muy bien, le dio agua a Vanesa que estaba muy mal, pero ella no estaba capacitada para tomarnos la denuncia así que tuvo que llamar a la comisaría 15 para que manden a un móvil con alguien más".Finalmente, el Comando Radioeléctrico llegó al domicilio donde estaban ocurriendo los hechos.Para cerrar, Rosa comentó sobre la situación de la familia: "Vanesa está destrozada. Se desvive para darle lo mejor a sus nenas, no da más. La nena está internada, con tratamientos correspondientes". (Rosario 3)