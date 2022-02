Detuvieron al socio del ex rugbier asesinado: cómo desbarataron su versión

, el exrugbier asesinado el 13 de enero pasado, fueron la clave que comenzó a guiar a los investigadores hacia el presunto homicida: su amigo y socio Pablo Echard.. La escena del crimen era otra: el campo que los socios compartían, en la localidad de Tomas Jofre,Según reveló a TN Alejandro Broitman, el abogado de la viuda, la autopsia dio la segunda pista sobre el socio:. Echard había dicho a la policía que Longhi había dejado “Cabaña Los Amigos” -el nombre de la propiedad que tenían en sociedad-Dijo, además, que Longhi iba. Aseguró que él mismo le había prestado la mayor parte del dinero (140 mil pesos), que no fue encontrado en la escena del hallazgo. También faltaban los documentos del exrugbier.De esta manera, el socio habría trata de engañar a los detectives planteando la hipótesis de un robo. “La oferta por los carneros nunca existió. Era toda una fantasía creada por Echard”, detalló Broitman.Por último, otro indicio hizo caer las sospechas sobre el también ex rugbier: la esposa de Longhi cumplió años el día anterior. El socio puso una excusa y no asistió. Algo que le llamó la atención aEn tanto, el entorno sospecha que el móvil del crimen puede ser económico.