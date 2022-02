Rodrigo “La Hiena” Barrios fue detenido por violencia de género contra su pareja

La detención fue concretada alrededor de las 2 de la madrugada luego de la denuncia de una mujer de 33 años y en un procedimiento donde se secuestró en el domicilio de la calle Galileo Galilei al 1000 del mencionado partido del norte del conurbano, dos plantas de marihuana, pero no el arma mencionada por la denunciante.



Agentes de la Estación de Policía de Tigre allanaron su vivienda y lo capturaron. Si bien en la denuncia la mujer había indicado que Barrios la habría amenazado con un arma de fuego, la misma no fue encontrada en el operativo.



En el caso interviene la UFI Violencia de Género de Tigre, a cargo de Pablo Menteguiaga, quien dispuso el allanamiento de urgencia a su domicilio, donde se incautaron dos plantas de marihuana de grandes dimensiones.



El excampeón mundial de boxeo Rodrigo “la Hiena” Barrios fue detenido en las últimas horas tras una denuncia de violencia de género radicada por su actual pareja.



Según informa TN, agentes de la Estación de Policía de Tigre allanaron su vivienda y lo capturaron.



Si bien en la denuncia la mujer había indicado que barrios la habría amenazado con un arma de fuego, la misma no fue encontrada en el operativo.



En el caso interviene la UFI Violencia de Género de Tigre, a cargo de Pablo Menteguiaga, quien dispuso el allanamiento de urgencia a su domicilio, donde se incautarron dos plantas de marihuana de grandes dimensiones.



Su paso por la cárcel

Barrios se consagró campeón del mundo de la categoría superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), el 8 de abril de 2005.



El 24 de enero de 2010, conducía una camioneta BMW X5 y embistió la parte trasera de un Fiat 147 y atropelló a cuatro peatones, entre ellos a Yamila, embarazada de seis meses, quien murió horas más tarde.



Luego del choque, Barrios escapó, colisionó con una camioneta Ford F100 y se entregó a la Policía siete horas más tarde.



La Justicia lo condenó a tres años y siete meses de prisión efectiva.



Barrios fue detenido en noviembre de 2014 para cumplir su condena. Fue liberado en 9 de febrero de 2017.