Juntan firmas ante los reiterados asaltos en la Autopista Santa Fe-Rosario

Un reciente hecho delictivo

Auto dañado en el peor lugar

La Autopista AP-01 "Brigadier Estanislao López" une las ciudades de Santa Fe y Rosario y se constituye como una de las arterias económicas principales de la provincia. En los últimos años los hechos de inseguridad se hicieron cada vez más presentes a lo largo de la misma y generaron el cansancio de los ciudadanos que la transitan día a día.Uno de los principales focos delictivos está en el acceso a la capital provincial, donde los maleantes suelen arrogar piedras u objetos a los vehículos que transitan y esperarlos a que se detengan para abordarlos. También, otra modalidad delictiva consiste en disponer objetos sobre la calzada para generar daños en las partes bajaos de los autos, lograr que se detengan y poder así sustraerles sus pertenecías.El importante aumento de estos hechos de inseguridad, junto a la violencia con la que son asaltados los ciudadanos, generó la apertura de una petición en la web change.org para la inmediata respuesta de las autoridades provinciales ante los delitos. Los firmantes solicitan que se puedan garantizar medidas de seguridad para el libre tránsito de las personas y evitar heridos o asesinatos producto de los violentos asaltos. La gente destaca el caso omiso de los políticos ante una situación de conocida relevancia y su poca preocupación al respecto.La inseguridad se cobró nuevas víctimas. Una familia de la localidad de Candioti debió atravesar una verdadera pesadilla el martes pasado en horas de la madrugada cuando fueron sorprendidos por delincuentes que los asaltaron en la autopista Rosario - Santa Fe. Lo que iba a ser el cierre de unas vacaciones se transformó en una verdadera película de terror luego de ser víctimas de un violento asalto bajo una intensa lluvia y en la oscuridad de la noche, a la altura de la zona de “countries”. Carolina, integrante de la familia damnificada, contó los detalles de lo sucedido en una entrevista."Todo ocurrió el martes pasado alrededor de las 3.30 de la madrugada. Volvíamos de vacaciones con mi familia, llovía bastante, habíamos pasado el peaje antes de la zona de countries. Veníamos tranquilos escuchando. Veníamos un poco cansados y al pasar el peaje, entre la oscuridad terrible más la lluvia, noté que la ruta estaba medio sucia. Pensé que había tumbado un camión con ladrillos", comenzó relatando la mujer.Los ocupantes del vehículo sintieron un ruido y el auto se detuvo en medio de la oscuridad. Habían golpeado con un objeto contundente, no pudieron determinar si era un cascote de grandes dimensiones o un tronco, pero era lo suficientemente grande como para romperles una de las ruedas."Nos detuvimos, nos bajamos, paramos a mano derecha de la autopista, y en la mano izquierda vimos una camioneta también detenida por la misma situación. Nos dimos cuenta que estábamos en la peor zona, en medio de nervios, la oscuridad, se nos aparecieron al menos tres delincuentes, cada uno de cada puerta del auto, quizás pudieron ser cuatro. Nos pidieron todo, tenían algo en la mano pero no pude ver si eran armas", recordó Carolina.

"Disculpe la molestia"

Los asaltantes se llevaron dinero en efectivo, las carteras y teléfonos celulares de Carolina y su hermana, el set matero del viaje, la mochila de su hijo y hasta el bolso con ropa que traían atado en el techo del automóvil. Lo más insólito fue la frase que le dijeron a la familia antes de darse a la fuga. "Cuando se van me dice uno de los ladrones: "Disculpe la molestia señora".Contó que en la cartera tenía los documentos suyos y de sus hijos, además de tarjeta de débito. Tuvieron que cambiar las claves y las demoras en el Registro Civil para tramitar los nuevos DNI es de 40 días debido al covid."Encima rompimos el auto, esa noche arreglamos la rueda en el lugar, pusimos la rueda de repuesto y vinimos despacito. Dijimos 'calmémonos, vamos a cambiar la rueda', pero te queda ese miedo de pensar que van a volver los delincuentes. El chico de la camioneta nos dijo que le pasó lo mismo que a nosotros, que había llamado a la policía, pero no llegaba", siguió.Nerviosos y mojados, finalmente decidieron continuar el viaje luego de cambiar la rueda dañada, ya que había pasado al menos media hora del asalto, pero al lugar no había llegado ningún patrullero para asistirlos.