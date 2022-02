Detallan la historia de “Paisa”, el supuesto dueño de la cocaína envenenada

El 28 de abril de 2017, "en el marco de un procedimiento prevencional en San Martín", provincia de Buenos Aires, un patrullero paró a un Volkswagen Golf en el que iban dos hombres. Uno de ellos, el que estaba en asiento del acompañante, era Joaquín Aquino, alias "Paisa", por entonces de 28 años.Allí mismo, en el cruce de la avenida Eva Perón y Maipú (San Martín) quedaron presos porque en el interior del auto se encontraron 1402 envoltorios de nylon con cocaína con un peso total de 399,06 gramos.Aquino, ahora de 33, declaró que no tenía nada que ver con la droga, que había tomado un remis para ir a la casa de su suegra a visitar a sus hijos. Pero nadie le creyó y fue procesado.A esa altura solo registraba una condena dictada el 24 de mayo de 2016. Le habían impuesto dos años de prisión por el delito de "tenencia ilegal de arma de guerra" en un hecho de mayo de 2014.La causa por los 1.402 envoltorios de cocaína empezó en la Justicia penal ordinaria de San Martín pero pasó al fuero federal luego de que el nombre de Aquino fuera conectado con una organización liderada por Max Ali alegre (32, alias "Alicho") y Blas Adrián Gómez (28, alias "El Gordo Blas") con incidencia en varios asentamientos de la zona."Paisa" terminó elevado a juicio acusado de "tenencia de estupefacientes para su comercialización en el marco de una organización criminal".Con él llegaron a la instancia de debate sus jefes, "Alicho" y "El Gordo Blas". En plena pandemia de Covid, el 19 de mayo del 2020, todos firmaron un juicio abreviado que reunió en un solo veredicto la conclusión de varios expedientes abiertos por narcomenudeo en la zona de San Martín.A Gómez y Alegre los jueces les impusieron penas de 7 y 9 años de prisión, respectivamente. Aun siguen en la cárcel. Según el diario, “desde ahí hacen demostración de fuerza, mandan a matar o apretar gente y disputan el territorio como si nada”."Paisa" logró una excarcelación previa al veredicto. Cuando lo condenaron en el abreviado a cuatro años y tres meses de prisión (una pena menor porque el fiscal de juicio le sacó el agravante de pertenecer a una organización narco) no se presentó ante el Tribunal. Por eso fue declarado rebelde por el TOF 1 de San Martín.Este jueves, Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, llegó a decir ante las cámaras de televisión que era nada más ni nada menos que el sucesor de Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, histórico pesado de San Martín que incluso intentó postularse para ser intendente de ese partido.Hoy "Mameluco" está preso en el penal de Rawson, en Chubut, condenado a 27 años de prisión, y con un debate pendiente como autor intelectual del crimen de Candela Sol Rodríguez. Es a su hijo Iván al que apuntan como su sucesor.En San Martín algunos transas experimentados recuerdan a "Paisa" como remisero y actualmente lo definen como el contador de la banda de "Alicho" Alegre. Dicen, sobre todo, que Aquino es una de las pocas personas de la organización que tiene llegada directa con Blas Gómez quien tiene una condena a perpetua por el crimen Maximiliano Peralta, alias "Pica", un ex integrante de su banda. A Gómez, todos sin excepción lo describen como alguien capaz de cualquier cosa.En cuanto a Aquino, cuando lo definen como "contador" se refieren a un rol que incluye algo más que hacer números y recaudar. Sería algo así como como un gerente: Se encarga de la logística de la droga y del dinero. Es el elemento "operativo" de la banda, aunque fuentes judiciales confiaron a Clarín que entre "Alicho" Blas Gómez y "Paisa" hay una segunda línea.Oficialmente se sostiene que en su casa de la calle Chile, en José C. Paz, se encontraron dosis de cocaína similares a las que provocaron las muertes.De confirmarse esto con un examen toxicológico, aun restaría saber si él adulteró la droga o si lo hizo un dealer a sus órdenes. Y lo que es más importante: ¿Fue un error o una cama de algún rival?