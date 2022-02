Una adolescente de 14 años fue secuestrada, golpeada y violada en Rosario

Una adolescente de 14 años fue secuestrada, golpeada y abusada sexualmente en el barrio Tablada, zona sur de Rosario. En un momento de descuido del agresor, la víctima pudo sacarle el teléfono celular y llamar a la Policía, que logró rescatarla con vida y detener al hombre de 36 años.La joven, identificada como Alma, comenzó a vivir una pesadilla durante la noche del miércoles. Alrededor de las 22, salió de la iglesia y no regresó a su casa. Según contó su hermana, ella estaba caminando por Biedma y Alem cuando un hombre le pidió que lo ayudara a levantar una escalera pesada que estaba dentro de su casa."Cuando se asomó, la golpeó en la cabeza, la tiró al piso para atarla y le pegó. La quería matar", precisó.Familiares de Alma realizaron dos denuncias en dos comisarías diferentes. Incluso fueron a revisar la casa de un chico que, según dijeron, estaba obsesionado con ella y la hostigaba. Pero no estaba allí.Fue ella misma quien se las ingenió para que la rescataran. En las primeras horas de la madrugada, pudo agarrar el celular de su captor. Llamó al 911, pero no podía explicarles a los agentes lo que sucedía, porque estaba siendo vigilada.Entonces, dejó que escucharan lo que sucedía. "Al violador se le cayó el celular, ella lo agarró y lo escondió. A la una de la madrugada, ella llamó a la Policía para que escuchara lo que estaba pasando. Se escuchaba como él la amenazaba", contó una vecina.De esa manera, tras rastrear la llamada, los efectivos llegaron a la cuadra de donde provenía la señal. No obstante, no sabían con exactitud cuál era la casa donde estaba raptada.Al notar la presencia de los policías, el hombre le exigió que se pusiera un vestido y que se hiciera pasar por su hermana, porque si no, la mataría "con un cuchillo en la garganta". Sin embargo, cuando el abusador fue a abrirle la puerta a los efectivos, ella pudo sacar la mano por una de las ventanas y gritar. Entonces, los agentes actuaron de inmediato.Tras ser rescatada, se constató que no solo había sido abusada sexualmente, sino que también había sufrido varios golpes. Por eso, fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internada, aunque sin riesgo de muerte.Al día siguiente (este jueves), vecinos de la zona y familiares de la víctima se manifestaron frente a la casa del violador, ubicada en Biedma al 900. Al grito de "Justicia", cortaron la calle, apedrearon la vivienda y prendieron fuego varios objetos, todo frente a la mirada de los policías, que no se interpusieron.Al conocerse la identidad del hombre, una sobrina suya aseguró que también había sido abusada por él, según indicaron los vecinos ante la prensa.Personal de la Comisaría 15° y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) intervinieron en el caso, mientras que la investigación de la causa quedó a cargo del fiscal Bianchini.