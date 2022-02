Droga adulterada: ya son al menos 23 los muertos y hay más de 80 internados

Política El Ministerio de Salud de la Nación se sumó a la alerta por cocaína adulterada

La cantidad de víctimas fatales con motivo del consumo de cocaína adulterada ascendió en la tarde de hoy a 23 personas, según confirmaron a NA fuentes judiciales.Más temprano, un parte oficial había indicado que unas 84 personas permanecían internadas, 20 de ellas con asistencia respiratoria.Los pacientes se encontraban internados en hospitales de San Martín, Tres de Febrero, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Tigre, San Isidro, Vicente López, Malvinas Argentinas y Merlo que se sumaron por derivaciones."Durante la madrugada del jueves 3, los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología", se informó de manera oficial desde el Gobierno bonaerense.En ese sentido, en el informe se indicó: "Estos casos refirieron alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea".El sistema de salud recibió más de 200 consultas por guardia por este tema.En la jornada del miércoles, el Ministerio de Salud bonaerense constituyó un comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real y en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense que estuvo operativo durante toda la madrugada.Por otro lado, se reforzó la distribución de medicamentos para el adecuado tratamiento de los pacientes, se sumaron dos unidades de terapia intensiva móvil para el sistema de traslados y se emitió una alerta epidemiológica a todos los hospitales bonaerenses.Este jueves, el gobierno bonaerense sostuvo que la situación que comenzó en la víspera con la muerte de personas intoxicadas con cocaína adulterada ya está "controlada", evaluó que "podría haber sido una tragedia mucho mayor" y afirmó que esto "no es una guerra narco"."Creo que los argentinos no podemos dejar de pasar esta situación para entender el fenómeno del narcotráfico, de la adicción. A veces pasa desapercibido, pero es necesario dar las discusiones", dijo el ministro Berni, en la puerta del Hospital Bocalandro, en la localidad de Loma Hermosa, donde permanecían internadas varias de las personas intoxicadas con la droga adulterada.Además, Berni informó que por el momento no se sabe cuál fue el componente que se habría utilizado para adulterar la droga, "pero sabemos que es un opioide".