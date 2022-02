Mecánico llevó a su hija en el auto de un cliente, volcó y lo dejó abandonado

Un siniestro vial ocurrió en la tarde de este jueves en cercanías de la localidad de Hasenkamp. Un auto, perdió el control y volcó en un camino de brosa hacia la zona de Güemes.Personal policial se dirigió al lugar y al llegar encontró un Fiat Idea tumbado con sus ruedas hacia arriba, pero sin ocupantes. Según testigos, quien conducía el auto fue sacado por otra persona y se dirigieron hacia Hernandarias. El conductor no era el propietario.Tiempo después, el dueño del vehículo, oriundo de la Ciudad de las Barrancas, indicó que el quien conducía el auto era el mecánico, que iba alcoholizado y sin autorización de él, publicó el medio“Para tranquilidad de los amigos y familiares, les cuento que es mi auto el de la imagen, pero no era yo quien lo conducía”, explicó el hombre. Acto seguidó aclaró “Se lo dejé a un muchacho para realizar una reparación menor, el sujeto alcoholizado, decidió llevar su hija a Pueblo Brugo, sin mi autorización e ignorando mi pedido expreso de no conducirlo”.“Finalmente, volcó en ese camino rural donde horas después lo encontró la policía de Hasenkamp. El sujeto no sufrió ninguna lesión, ni hubo ningún herido, solo las pérdidas materiales y económicas que me genera”, finalizó.