Sobre rosa: a cuánto se vendía la dosis de medio gramo de cocaína adulterada

Sociedad Qué sustancias mortales se encontrarían en la cocaína adulterada

La cocaína adulterada incautada en el búnker del asentamiento Puerta 8 del partido bonaerense de Tres de Febrero donde las compraron las personas intoxicadas se vendía a un valor de entre 350 y 700 pesos, en dosis de medio gramo envasadas en un particular envoltorio rectangular de nailon transparente color rosado y termosellado."El pesaje de las dosis secuestradas en Puerta 8 nos dio que cada una tenía entre 0,4 y 0,5 gramos y por lo que sabemos de los consumidores que la compraron ahí, la vendían a entre 350 y 700 pesos", reveló una alta fuente policial.Se trata de un nailon rectangular traslúcido de color rosado que está termosellado con alguna máquina que deja en su parte superior una línea similar a una costura.Los investigadores llegaron a ese búnker ubicado a metros del cruce de Ruta 8 y Camino del Buen Ayre gracias al aporte de los propios consumidores intoxicados que llegaron a declarar en los hospitales donde quedaron internados y que además entregaron las dosis que no llegaron a consumir o sus envoltorios.Lo que aún es una incógnita es la sustancia con la que estaba "cortada" la cocaína y que provocó las 20 muertes y más de 70 intoxicados.Algunas fuentes mencionan como posibilidad que la droga esté mezclada con "fentalino" -un opiáceo-, aunque reconocen que es más difícil de conseguir en Argentina y que no es redituable porque es más caro que la cocaína.