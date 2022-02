Hermanitos abusados en Oro Verde: ordenan detener al ex comisario Wolff Furlong

Repaso de la causa

La jueza María Carolina Castagno ordenó a la Policía de Entre Ríos, la inmediata localización y captura del ex comisario y ex empresario de medios Mario René Wolff Furlong, quien está imputado junto a una decena de personas, enLa decisión de Castagno, vocal de la Sala 1 de la Cámara Primera en lo Criminal de transición, se sustenta en queWolff Furlong, comisario retirado de la Policía de Entre Ríos, tenía como último domicilio declarado una finca en el barrio Las Acacias de la localidad de Colonia Avellaneda.En el expediente se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Cabe recordar que al cumplirse más de ocho años de la denuncia por abuso contra tres hermanos (dos niñas y un niño) , que en ese momento eran menores y tras un largo letargo de la causa en los profundos cajones de la justicia entrerriana,. Los tres hermanos fueron sometidos a gravísimos vejámenes durante prolongados períodos.La causa empezó a sustanciarse a partir deSin embargo,, cuando tras una exhaustiva examinación de la misma, el Ministerio Público Fiscal decidió reflotarla.La fiscal Laura Cattaneo, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que se había empezado a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso, respecto a una sola víctima.En el expediente se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales.Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.Los otros acusados que ahora enfrentarán el juicio son: Todos deberán afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.La Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó por unanimidad, en junio de 2021, el pedido de prescripción de la causa presentado por la defensa de una de las imputadas, Gladis Schlottahuer.Uno de los abogados, Guillermo Mulet, defensor de Wolff Furlong, no pidió la prescripción de la causa y aclaró que fue porque "no lo analicé como viable, al menos ahora".Sin embargo, la decisión llega tras un pedido realizado en noviembre de 2020 y recién, se conoce en 2021. Incluso, en agosto del año pasado, la querella había manifestado suAhora, con la confirmación de Casación ahora, solo resta esperar que Tribunales salga de su eterno letargo y logre adaptar una sala a las condiciones que la pandemia requiere para llevar a cabo el juicio. Con las nuevas habilitaciones en la Provincia, es de esperar que esto suceda, pero si se toma en cuenta queLa sentencia de Casación señala entre sus argumentos que rechazan la prescripción,, puesto que hacen alusión “al pedido de absolución por parte del órgano acusador en la etapa del juicio, instancia ésta a la que aún no se ha arribado”.Además, Casación volvió sobre la Ley de Respeto a los tiempos de las víctimas (Ley Piazza) y afirmó: “Hoy existe la certeza de que el derecho al acceso a la justicia para todas las personas menores de edad que desde el 9 de noviembre de 2015, (fecha de entrada en vigencia de la Ley)”.A la madre de los menores se la acusa de haber llevado a cabo diversas conductas que alteraron el normal desarrollo sexual, tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido.Según consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicitó el procesamiento de los 11 acusados, los menores ratificaron en diversas Cámaras Gesell el modus operandi de la madre para los abusos:Además de someterlospero luego, ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban.Las "fiestas" y los rituales, según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores (hoy mayores de edad), a unos 10 kilómetros de Paraná.. La complicidad de gran parte de la familia materna habría facilitado que las atrocidades fueran cometidas, incluso, en. Según dijo el propio juez Gustavo Maldonado en el pedido de procesamiento: "Lo narrado por los jóvenes al padre y a sus psicólogos, luego en sede judicial en distintas partes del proceso, abarcando el paso de los años, ponen de manifiesto haber sido".