Robaron dinero y una computadora de un local gastronómico en Crespo. La propietaria contó que “a la tarde, cuando llegamos, estaba la luz cortada, había unos vasos rotos, habían abierto la caja registradora y se llevaron dinero. También me faltaba una computadora, que para nosotros es súper importante. En ella está todo lo del negocio, además de recuerdos y otros archivos importantes”.



Relató que “una vez que reconecto la luz y empiezo a buscar por donde podrían haber ingresado me encuentro con que forzaron un portón que da al fondo, reventaron la cerradura y por ahí entraron. Además, forzaron un portón que da a la calle y que siempre está cerrado”.



Explicó a FM Estación Plus que “si bien nosotros estamos haciendo algunas reformas para mayor comodidad, también pensábamos poner rejas y otros elementos de seguridad, pero los ladrones se nos anticiparon”.



Reconoció que “hicimos la denuncia en la policía local y ya están trabajando e investigando. El dinero probablemente no aparezca, pero lo que más me interesa es la notebook que es nueva y hace pocos días termine de pagar”.



Según detalló la propietaria del local “el hecho ocurrió entre el mediodía y las 19.00 hs de este miércoles”.