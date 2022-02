Una mujer fue acosada en plena calle y se defendió: golpeó e hirió al agresor

De acuerdo a lo indicado por Neonet, este hombre ya ha sido acusado por mujeres en otras oportunidades, por intento de robo y abuso.



El sujeto, que se apodaría “Monito”, toqueteó a una mujer este miércoles, en plena calle y la víctima se defendió: con un hierro le provocó una herida en la cabeza . Fue trasladado al Hospital San José de Diamante, fue atendido en la guardia de emergencia y luego se decidió su traslado a la ciudad de Paraná.



Según supo nuestro medio, el agresor está con traumatismo de cráneo, con lesiones graves.



El hecho ocurrió en calle Catamarca, muy cerca de donde vive este individuo. El hombre protagonizó otro hecho similar hace tres meses Hace aproximadamente tres meses, este sujeto protagonizó un hecho similar. Recordemos que Carla, quien fue la mujer agredida, relató a Diamante FM en esa oportunidad: "Salí a caminar con mis dos perras como lo hago siempre, en calle Matteri me cruzó un muchacho que me despertó cierta incomodidad, lo noté con una actitud sospechosa. Continué caminando dos cuadras más hacia el Club Ferro y fui sorprendida por detrás por esta persona, del susto me caí, lo enfrenté y le pregunté qué estaba haciendo, no me contestó y se abalanzó nuevamente sobre mí, me agarró del cuello y me manoseaba constantemente: Forcejeamos y comencé a gritar, los perros se enloquecieron”. Expresó que en ese momento la auxiliaron “unas personas del vivero municipal y un muchacho de un taller cercano, mientras el atacante huía".



La mujer realizó la denuncia en la policía y “decidí publicarlo para que se sepa y alertar a otras mujeres. A esta persona la conozco de vista y por su apodo. He recibido amenazas por parte de sus familiares. Me siento con miedo y expuesta y con mucha bronca porque luego de haber hecho la denuncia y que el agresor fuera detenido por la policía, ya se pasea como si nada libremente por la calle".