Empleada doméstica fue detenida por planear un escruche millonario

Una empleada doméstica y su sobrino fueron detenidos este martes en Rosario sospechados de planear un escruche en el departamento de la empleadora de la mujer. El robo ocurrió el pasado 14 de enero, cuando la víctima detectó en su domicilio la sustracción de 18.500 dólares, 70 mil pesos y varios elementos de valor. Toda la secuencia delictiva quedó filmada. Los sospechosos serán llevados a audiencia imputativa el viernes.



Los arrestos fueron realizados en allanamientos ordenados por el fiscal de balaceras Pablo Socca. Los llevó adelante la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Calvo al 1500 –donde se dan clases particulares de distintas materias, según un cartel colocado en el frente–, Luis Vila al 1900 y Einstein al 6100. Los detenidos son Roxana B., de 41 año y su sobrino Micaías Víctor B., de 19. En tanto, permanece prófugo el hermano de la mujer, Omar B., de 50.



El escruche del 14 de enero ocurrió en Schweitzer al 8800, en un departamento del tercer piso. La víctima se desayunó la noticia cuando llegó a su casa pasada la medianoche y la encontró toda revuelta. Halló además un bolso marca Everlast que no era de ella.



En un primer momento pudo establecer que le habían robado anillos, cadenas y aros, todos de oro; dos notebooks; un iPad; ropa de su hijo adolescente; un par de zapatillas; 18.500 dólares; 70 mil pesos; 2 relojes marca Tissot; y tarjetas de débito de la propia víctima.



La mujer en la denuncia recordó que diez días antes del escruche no encontraba la llave de la caja de seguridad, motivo por el cual la trasladó a un lugar más seguro.



La víctima luego recibió las imágenes de las cámaras del edificio, que fueron brindadas por la empresa de seguridad privada. Allí constató que aquel 14 de enero a las 21.05 estacionó frente a la torre un Peugeot 307 del que bajaron dos personas, ingresaron al lugar con llave y salieron a los dos minutos.



La denunciante agregó que ella ese día (según los registros fílmicos) se fue a las 21.44. Por eso presume que los delincuentes subieron y al notar que todavía estaba en el interior se fueron.



Sin embargo, regresaron. Fue a las 21.47, tres minutos después de que ella se fue del edificio. Antes de entrar a la torre tocaron timbre para asegurarse de que no había quedado otra persona. Como no recibieron respuesta, ingresaron. Recién se fueron a las 22 con una mochila que llevaba el sospechoso más joven.



Por medidas que tomó el fiscal Socca en el transcurso de la investigación pudo determinar que las personas que fueron filmadas en el ingreso al edificio eran el hermano de la empleada doméstica y el sobrino. En ese marco, los allanó y los detuvo.



El hermano de la empleada doméstica fue identificado como Omar B., y su hijo Micaías Víctor B. En el caso de Omar aparece un dato curioso: tuvo custodia de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) desde 2001 a 2003 por orden judicial. Otra particularidad es que otro hijo de Omar B. es policía de la provincia, aunque no aparece sospechado en esta causa.



El auto usado para el escruche fue robado el 16 de diciembre pasado.

En los procedimientos de ayer se secuestraron parte de los elementos robados en el domicilio de la víctima, hasta la vestimenta usada para ese escruche. Se incautó además el Peugeot 307 usado para el hecho, cuyo dominio es JAB 670. El rodado figura robado el 16 de diciembre pasado, pero con la patente GFF 833. (Rosario 3)