Policía que hizo desnudar y arrodillar a dos mujeres podría ir presa cinco años

Una mujer policía de Puerto Madryn será llevada a juicio por dos hechos de vejaciones contra otras dos mujeres durante el aislamiento obligatorio aplicado por la pandemia de coronavirus. El hecho ocurrió en marzo de 2020 y el juicio comenzará en marzo de este año. La pena máxima para el delito cometido es de 5 años de cárcel.



La agente, de 35 años, desnudó e hizo hacer sentadillas a las dos detenidas (en distintas horas) en el calabozo de la comisaría Tercera de la ciudad portuaria. Las identidades de las víctimas no fueron dadas a conocer por la fiscalía.



La fiscal Mabel Covi lleva adelante la investigación que involucra a la agente de la policía de Chubut Sofía Herrera. La acusación que elevó la fiscal para que sea llevada a juicio relata que “el 23 de marzo de 2020 a las 21, la señora 'M. C.' es ingresada a la comisaria Tercera luego que fuera demorada por el incumplimiento al aislamiento obligatorio dispuesto en razón del brote de COVID-19. Es allí que la agente Herrera la conduce al baño a fin de realizarle la requisa personal y, una vez en el interior, la hace desvestir completamente y de manera prepotente y agresión la obliga a realizar sentadillas”.



Esa misma noche se produjo el otro hecho por el cual se acusa a la Herrera. Sucedió cuando "C. A. C." fue demorada en momentos que se encontró en un domicilio buscando a su hijo. “Una vez que se encontró en la comisaria, la agente Herrera la lleva a un baño para requisarla y la hace desvestir completamente, de manera muy prepotente, humillante y agresiva. Una vez desnuda, de espaldas, la obliga a realizar sentadillas. Luego la encierran en la sala de requisa y dos horas después se le otorgó la libertad”, dice la segunda denuncia. Ambos hechos tienen características similares.



La calificación es por el delito de vejaciones, previsto con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo para “el funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales” y para quien impusiere a los presos lo mismo, dice el parte de la fiscalía.



El caso se elevó a juicio oral y la Oficina Judicial fijó fecha de debate para el 22 de marzo. El juez será Horacio Yangüela. Y se prevé la comparación de, al menos, una decena de testigos. La agente fue separada de su carga mientras dure el proceso.