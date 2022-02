Asesinan a un hombre y le mutilan los genitales: apuntan a crimen por venganza

Foto: Asesinaron a un hombre y le mutilaron los genitales Crédito: El Sol de Mendoza

Un hombre de entre 30 y 35 años fue hallado asesinado este lunes en el departamento mendocino de San Martín. La víctima presentaba puntazos en distintas partes del cuerpo y golpes en la cabeza. Además, le mutilaron los genitales y apuntan a un crimen por venganza.



Según la crónica del diario El Sol de Mendoza, la escena del brutal asesinato dejó más dudas que certezas para los detectives que lideran la investigación. Esto, principalmente, porque el cadáver de la víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición y eso dificultó la identificación del mismo.



Por ese motivo, los restos fueron trasladados hasta la sede del Cuerpo Médico Forense (CMF), donde peritos lo someterán a un exhaustivo análisis. Incluso, no descartan que deba intervenir un equipo de Antropología Forense, debido a que el escáner biométrico de la Policía dio negativo cuando se tomaron sus huellas digitales.



Asimismo, se realizó un cotejo con diferentes denuncias de paradero radicadas en la Zona Este y sectores aledaños del Gran Mendoza, ya que se estima que llevaba entre dos y tres días sin vida. No obstante, ninguno coincidía con las características fisionómicas o de vestimenta del occiso.



Esa situación hace pensar a los pesquisas que el fallecido no residía en la provincia y por ese motivo no se encuentra en la base de datos. Una línea investigativa sostenía que podría tratarse de un trabajador golondrina que viajó a Mendoza por las cosechas de la temporada.



Amén de eso, el personal de la Policía Científica que revisó el cuerpo en la escena pudo determinar algunas de las lesiones que presentaba: cortes en diferentes sectores, hematomas en el cráneo, puntazos en el abdomen y lo que más llamó la atención fue que le habían mutilado los genitales.



Esa última característica no es un dato menor ya que un ataque de esas características “siempre está relacionado con algún tipo de venganza por un abuso sexual o una infidelidad”, señalaron fuentes allegadas al expediente.



A esto se le suma que la víctima tenía la remera replegada hacia arriba y los pantalones bajos, agregaron.



El hallazgo



Fue alrededor de las 21 cuando serenos del Parque La Palmira realizaban un recorrido por los sectores aledaños al Río Mendoza y encontraron el cadáver de un hombre detrás unas malezas, junto a una laguna de agua estacada.



Los restos presentaban un avanzado estado de descomposición y en primera instancia estiman que se trata de un varón de unos 30 a 35 años, de acuerdo con la información.



El cuerpo presentaba lesiones cortantes en el rostro y una mano, un corte profundo en el cuello, puntazos en el sector abdominal y genital, tenía varias manchas de sangre por doquier y golpes en la cabeza, añade.



Detectives policiales y judiciales trabajaron en la escena con colaboración del equipo lumínico de bomberos de la zona. Las labores continuaron hasta altas horas de la noche y fueron suspendidas debido a la imposibilidad de llevar adelante rastrillajes en medio de la oscuridad.



Por eso, el personal actuante fue convocado para reanudar las tareas a partir de las 8 de este martes.