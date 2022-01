Un joven perdió un ojo tras ser baleado en la zona rural de Oro Verde

La fiscalía en turno de Paraná y la comisaría de Oro Verde, tratan de aclarar en qué circunstancias, un joven de 27 años perdió un ojo a causa de recibir un disparo de una escopeta. La perdigonada le afectó directamente el ojo izquierdo, en tanto que quedó muy comprometido el restante.



En la noche del domingo, ingresó al Centro de Salud de Oro Verde, un muchacho oriundo de esa localidad, aledaña a Paraná, con importantes lesiones en los ojos y el rostro.



Según comentó el herido, sufrió el disparo de un arma de fuego que le impactó directamente en la cara.



El hecho ocurrió, siempre partiendo de los dichos de la víctima, en calle Los Chañares al final, en la parte rural oeste de Oro Verde.



No quedó claro, en qué circunstancias, el joven fue atacado por el dueño de la propiedad, un hombre de 60 años. Se desprende del hecho, que el herido pasó por el lugar, y en un determinado momento, fue atacado con una escopeta.



La perdigonada de los cartuchos impactó en el rostro, lesionando los dos ojos.



Lo trasladaron al hospital San Martín, donde se constató que había perdido la vista del ojo izquierdo, en tanto que el restante había quedado muy comprometido.



Por esta circunstancia fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva, para un mejor tratamiento por parte del equipo de oftalmólogos del nosocomio público.



Este lunes, la Justicia autorizó el allanamiento de la casa del sospechoso. Y si bien no se encontró a nadie en la vivienda rural, se pudo secuestrar una escopeta calibre 20, cinco vainas y un cartucho que serán peritados en la Dirección de Criminalística.



El lesionado no tendría relación directa con el denunciado. Y al no poder ser localizado el atacante, es que no se tiene la información para complementar qué pudo haber sucedido. Mientras tanto, se ordenó la búsqueda del dueño de la casa, para ser requerida su comparecencia. (Fuente: UNO)