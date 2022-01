Sujeto ebrio asesinó a puñaladas a dueño de remisería porque no le mandó un auto

Daniel Gutiérrez, el dueño de una remisería de la localidad bonaerense de Laferrere de 50 años, fue asesinado a puñaladas este fin de semana por un cliente que fue hasta el local a increparlo porque no le mandaba el remís que había pedido: el sospechoso de 35 años fue detenido.El crimen ocurrió el domingo a la madrugada en la remisería “Los Primos”, ubicada sobre la calle Piedrabuena, casi en la esquina de García Merou, en la zona Oeste del Conurbano bonaerense. Apenas pasadas las 6, de acuerdo al relato de los testigos del homicidio, el sospechoso ingresó en el local, increpó al dueño y lo asesinó, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.Un llamado al 911 alertó a los policías de la Comisaría 1ra de Laferrere de lo que había pasado y, una vez en el lugar, encontraron el cuerpo de Gutiérrez tendido sobre el piso y con varias heridas de arma blanca en el pecho. El dueño de la remisería herido fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, donde falleció por la gravedad del cuadro.Según contaron los testigos a la Policía, el cliente que mató a Gutiérrez había llegado a la remisería para increparlo, molesto porque no le habían mandado el remís que, supuestamente, había pedido unas horas antes.“Se presentó un tipo, quería a toda costa que lo lleven, pero no había ningún coche disponible. Había uno en la puerta pero estaba roto. Se fue porque la telefonista llamó a la Policía, pero al rato volvió y empezó a romper la luneta del auto. Llegó el dueño, le pidió que le pague lo que había roto y (el agresor) cazó un cuchillo que le clavó en el pecho”, contó al sitio Primer Plano Online un familiar de la víctima.Los mismos testigos indicaron que el atacante escapó a pie en medio de la conmoción por la calle García Merou, por lo que la Policía lo logró localizar tras una breve búsqueda y detener a pocas cuadras de la remisería: el sospechoso fue identificado como José Luis Sosa, de 35 años.Al ser requisado, los policías le encontraron una navaja de color negra de 20 centímetros de largo en su poder, que, se sospecha, habría sido el arma homicida.“Sabemos que no era la primera vez que la víctima se había negado a llevar al imputado en un auto porque era una persona conflictiva, pero nunca había reaccionado de esta manera. Esta vez, el hombre fue enojado y lo apuñaló”, contó a la agencia de noticias Télam un vocero judicial.El crimen es investigado ahora por el fiscal Federico Medone, a cargo de la UFI temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza. Este domingo, el fiscal indagó a Sosa, que se negó a declarar y quedó detenido e imputado por el delito de homicidio simple.En la cuenta de Facebook de la remisería, uno de los hijos de Gutiérrez posteó una foto del acusado y reclamó Justicia por el crimen de su padre. “Este hijo de puta asesinó a mi papá Daniel a sangre fría, por el simple hecho que no le mandamos un remís ya que no estaba en condiciones de viajar”, escribió. “Fue hasta la puerta de la agencia agrediendo a mi papá, lo apuñaló en el pecho, se desangró y le agarró un paro. ¡PIDO JUSTICIA!”.En los comentarios, vecinos y clientes de la remisería despidieron a la víctima. “Justicia para un buen vecino, trabajador, solidario, amigazo. Fuerzas a la familia”, fue uno de los posteos. “Mi pésame a toda la familia, una gran persona Dani”, agregó otra mujer.