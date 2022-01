Triple crimen de Ybarlucea: confesó la persona que incendió el auto

El fiscal Gastón Avila brindó este lunes más precisiones sobre el triple homicidio de Ybarlucea, ocurrido el sábado a la madrugada, y reveló que está identificada y ya declaró en la causa la persona que incendió el automóvil Audi TT en cuyo interior estaba el cadáver de Erica Romero, una de las víctimas del estremecedor hecho. Se trata de un hombre que estuvo como invitado en la fiesta y que tiene una relación de parentesco lejano con la pareja que se casaba. Por el momento, no está detenido porque en principio el fiscal creyó en su versión.En diálogo con la prensa este lunes en el Centro de Justicia Penal, Ávila pasó en limpio la secuencia del terrible hecho ocurrido el sábado poco después de las 4 de la mañana cuando ya estaba terminando la fiesta de casamiento de Esteban “Pinky” Rocha y Brisa Milagros Leguizamón, dos personas que actualmente están bajo investigación por narcotráfico.El fiscal Ávila señaló que “fue en ese lugar, donde los ocupantes de la camioneta efectuaron muchos disparos contra el Audi, fueron más de 20. Tras lo cual se dieron a la fuga. El ataque fue frente al salón, porque el auto quedó encajado en la banquina en el ingreso al mismo. Asistentes al casamiento trataron de auxiliar al matrimonio y a la bebé. El Audi había quedado en marcha, con las puertas cerradas. Abrieron las puertas, sacaron a Giménez, malherido, muerto en realidad, y a la bebé. A la mujer no pudieron sacarla del asiento. Entonces, con la premura del caso, (algunos de los asistentes) lo subieron a Giménez y a la bebé a una camioneta y los llevaron al Hospital Perón, que está cerca”.El fiscal siguió con su relato: "Luego de que un grupo de personas trasladaran a Giménez y la niña al hospital, otro intentó hacer lo mismo con la mujer pero utilizando el mismo Audi TT que había quedado encajado en la cuneta".“Intentaron llevar a la mujer en su propio vehículo, pero el auto estaba atascado y las ruedas giraban en falso. Entonces, un joven, también invitado al casamiento, se sentó en el asiento del conductor para acelerar el motor mientras otros lo empujaban. Fue así que lograron sacar el coche y le empezaron a gritar al chico que llevara a la víctima al Eva Perón, pese a que, según me dicen los testigos, ya estaba muerta también”, agregó el fiscal.“Este chico, desorientado, tomó dirección contraria, es decir hacia Ybarlucea. Declaró que se asustó, encontrándose en la situación de estar manejando un vehículo de alta gama (un Audi TT), baleado por todos lados, con un cadáver al lado suyo y habiendo tomado hacia el lado equivocado, no supo qué hacer. En esa situación, testigos ven que se bajó del auto, desesperado, agarrándose la cabeza y gritando “y ahora qué hago, dónde te llevó, no sé qué hacer”. Entonces decidió prender fuego el auto, asustado y porque temía ser incriminado en el homicidio, ya que se había subido al auto y que había encarado en dirección opuesta a la que debía ir”, agregó el fiscal.Ávila aseguró que esa persona “se acercó voluntariamente a declarar, admitió que efectivamente se llevó el auto y que lo hizo para ayudar, que estaba ebrio, que se equivocó cuando salió al camino y que se asustó cuando vio un móvil policial y temía que lo persiguieran y que por eso decidió quemar el auto”.El funcionario del MPA añadió que cuando el muchacho fue a declarar a la Fiscalía “estaba acongojado y llorando describió toda esta situación. Esta persona no está imputada todavía, pero puede llegar a estarlo. Todavía no puedo valorar en su contra la declaración que él mismo hace, por eso estoy reuniendo más testimonios. Pese a esto no veo que haya una intención de encubrir a los verdaderos homicidas ni una participación en esto”. (La Capital)