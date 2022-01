“De acá me sacan muerto”: se quemó "a lo bonzo" para evitar ser detenido

Durante la noche del sábado un hombre que iba a ser arrestado desató un drama singular. Es que para evitar la inminente detención el involucrado decidió rociarse con combustible y se prendió fuego. Por estas horas lucha por su vida desde la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Cullen de Santa Fe, donde permanece con graves quemaduras en estado grave.



La secuencia se inició cerca de las 20 cuando agentes de Caballería fueron comisionados por la Central 911 para colaborar con personal de la subcomisaría 14ta. para la detención de un C. A. , de 65 años, quien está imputado en una causa por el delito de Amenazas Calificadas.



Los agentes llegaron hasta una vivienda ubicada en calle Lasalle sin número de barrio Favaloro. Pero ni bien los uniformados se anunciaron el dueño de casa se despachó con una macabra advertencia: "¡De acá me sacan únicamente muerto!"

Y en cuestión de segundos de la amenaza se pasó a los hechos. El hombre se atrincheró en su domicilio, se roció con nafta y tras aguardar unos minutos se prendió fuego.



Ante tal situación los policías saltaron por un tapial e ingresaron al inmueble donde se encontraron con el hombre envuelto en llamas. Tras algunas maniobras desesperadas, finalmente lograron apagar el fuego. No obstante, el infortunado resultó con quemaduras en distintas partes de su cuerpo, publicó El Litoral.



Con la urgencia del caso se solicitó una ambulancia que trasladó al hombre hasta el hospital Cullen donde ingresó en condición crítica.

Los médicos que lo asistieron diagnosticaron quemaduras del tipo A y B con el 45 por ciento del cuerpo quemado, pasando a sala de terapia intensiva en estado grave.