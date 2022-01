Hallan a joven brutalmente asesinada en el baño de su casa: detienen a ex novio

Con una terrorífica escena se encontró la madre de Oriana Gianinni este sábado cuando ingresó a su casa en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Una vez allí, descubrió que su hija había sido degollada en el baño de su hogar.El hecho sucedió durante la mañana y por el crimen está detenido el ex novio de la víctima, quien horas antes del hallazgo del cuerpo había estado en dicha vivienda de la cual escapó rápidamente arriba de su moto.Fue cerca del mediodía cuando la mamá de la joven -que tenía 21 años- volvió a su hogar tras finalizar su jornada laboral como remisera y, luego de buscar a Oriana por diferentes habitaciones, la encontró asesinada.La escena del crimen fue el baño, donde estaba el cuerpo tendido en el suelo con golpes y un corte en la garganta por el que más tarde se determinó que había fallecido.Versiones publicadas en varios medios locales indicaron que el elemento utilizado para el crimen fue una pala.Frente a la terrible imagen, la mujer comenzó a gritar y así alertó a un vecino, Brian, quien -según declaró luego a fuentes policiales que arribaron minutos después- se despertó de la siesta para ver lo que había sucedido.Ante el hecho, quien vive en la casa de al lado aportó un dato clave: aseguró haber visto a la ex pareja de la joven ingresar al domicilio horas antes.Dicha versión fue constatada por otros vecinos de la zona, quienes ratificaron su declaración y señalaron que el joven -identificado como Nicolás Zabala, de 24 años- huyó del lugar a rápida velocidad arriba de una moto.Tras las acusaciones, el padre de la víctima, Guillermo Gianinni, contó que los oficiales revisaron las cámaras de seguridad de la zona en las que quedó registrado el ingreso del sospechoso a la vivienda tiempo antes de la llegada de la mamá.Con las numerosas pruebas y siendo este el principal acusado por el asesinato, la Departamental de Río Cuarto detuvo al imputado horas más tarde en la casa de un amigo suyo.En este sentido, el padre de la víctima denunció en Radio Río Cuarto que Zabala había estado de novio aproximadamente dos años con su hija y que la relación había finalizado por actos violentos de su parte.“Se nota que la venía acosando, la policía retrocedió el tiempo en las cámaras y me comentaron que se lo ve en las cámaras rondando la casa”, dijo el hombre que aseguró que la hostigaba diariamente.En la misma entrevista, Guillermo Gianinni, papá de Oriana, reveló lo que declaró el amigo del presunto femicida con quien estaba al momento de la detención.“La declaración del amigo dice que llegó con una remera llena de sangre y que le pidió una remera y cuando se estaba cambiando llegó la policía”, dijo.El joven fue apresado en la localidad de Banda Norte, cerca del barrio Trulalá de la zona sur de la ciudad donde ocurrió el hecho.