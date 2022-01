Hombre muerto en casa incendiada: el detenido es “autor del crimen”, dijo fiscal

Silvio Diez, fue hallado muerto en una casa incendiada en Concordia el martes. Tras el hecho, sus amigos y las organizaciones que luchan por la igualdad de género la ciudad piden que se investigue como un crimen de odio y discriminación LGBT.“Desde el principio, estábamos seguro que no estamos frente a una autodeterminación”, señaló aFiscal Fabio Zabaleta.Este sábado por la noche, se realizaron dos allanamientos, y tras uno de los procedimientos, detuvieron a una persona de unos 30 años. Al respecto, el fiscal señaló que “todavía no se pueden dar muchos detalles de la investigación porque no se constituyó la defensa. Mañana será indagado y se constituirá la defensa del joven”.El detenido era “una persona que conocía a la víctima. No hay nada que me indique que fue un crimen por homofobia”, mencionó.Al ser consultado sobre las características del hecho Zabaleta indicó que “no fue un crimen por inseguridad, estamos frente a un homicidio y los elementos que tenemos, indican que el detenido es el autor del hecho”.