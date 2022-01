Estafa: pautó la compra de moto, pidió para “probarla” y no volvió

Este sábado por la tarde, en el barrio del ex circuito Mena de Concepción del Uruguay, un hombre pautó la compra de una moto, le solicitó al dueño dar una vuelta para probarla y no regresó más.



El dueño de la moto Rouser de 200 cc, hizo la denuncia en la comisaría primera de esa ciudad.



Relató que una persona se había contactado con él vía WhatsApp para comprarle la moto. Una vez que pautaron el valor del rodado, concertaron una entrevista. El supuesto comprador, iba acompañado por su pequeña hija. Tras acordar las formas de pago, le solicitó si no podía probarla con la excusa de que iba a mostrársela a su mujer que estaba en el barrio San Isidro. Pasaron varios minutos y sin señal del posible comprador, el hombre radicó la denuncia en la policía.



El hombre contó que hizo sus propias averiguaciones, y supo que esta persona fue vista paseando en la ciudad, relatando que había comprado recientemente la moto en una agencia.



Hasta el momento, quien resultó víctima de la estafa, sigue sin hallar la moto y solicita la colaboración de la comunidad para que aporten datos del delincuente y/o del rodado.



Fuente: La Pirámide