Abuso en boliche: buscan a hombre de pelo platinado y qué datos arrojan cámaras

Policiales Joven denunció que fue víctima de abuso en un boliche de Villa Gesell

La Justicia trabaja en la investigación de la denuncia por abuso sexual contra una joven de 17 años en un boliche de Villa Gesell. Gracias a la revisión de las cámaras de seguridad de local lograron identificar a un hombre de pelo platinado que estuvo hablando con la víctima minutos antes de que ocurriera el ataque, y al que ahora buscan identificar.El hecho sucedió en la madrugada del viernes en Pueblo Límite, que no pudo abrir sus puertas al público este viernes, y que tampoco podrá hacerlo este sábado ni mañana domingo, debido a una clausura preventiva debido al ingreso y a la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.Según la reconstrucción de los hechos, minutos después de las 5 de la mañana la adolescente, oriunda de José Mármol, en el sur del Gran Buenos Aires, se alejó del grupo de personas con el que había asistido al lugar.Las cámaras mostraron que mantuvo una conversación con dos hombres en la escalera del VIP del boliche y que ellos le dieron alcohol y algo de fumar. La joven aceptó pensando que se trataba de tabaco, aunque podría haber sido alguna droga ya que en ese momento perdió la conciencia y fue atacada sexualmente.La víctima fue encontrada en la zona de los baños desorientada y con sangre en la zona de los genitales. Fue asistida primero por médicos dentro del lugar, y luego la trasladaron a un hospital. Como estaba shockeada, se inició una investigación de oficio que quedó a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, quien ordenó la revisión de las cámaras de seguridad del boliche.Los peritos no encontraron signos de abuso en su cuerpo, aunque no descartan que el ataque haya sucedido. Para esto será clave el testimonio de una amiga de la joven.