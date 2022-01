Joven denunció que fue víctima de abuso en un boliche de Villa Gesell

La Justicia investiga un supuesto caso de abuso sexual del que habría sido víctima una adolescente de 17 años. El ataque habría ocurrido en el interior del boliche Pueblo Límite, caso por el que hasta el momento no hay sospechosos detenidos.Así lo informaron fuentes oficiales. La adolescente, oriunda de Gran Buenos Aires y que se encontraba con algunas amigas, estaba conmocionada y había manifestado que no iba a hacer la denuncia del abuso. Luego, cuando la investigación ya se había iniciado de oficio, la víctima, acompañada de su madre, hizo la presentación.La primera versión, aportada por los amigos de la víctima, refirió que esta madrugada vieron a la adolescente junto a dos jóvenes que le habían convidado alcohol y cigarrillos y la trasladaron hacia un sector más alejado del local. Y que momentos después, la encontraron en el sector de baños, con prendas ensangrentadas en la zona genital.En el complejo fue asistida por personal de emergencias sanitarias y trasladada hasta el hospital municipal para su atención. Las mismas fuentes explicaron que presentaba otras lesiones menores en piernas e indicios de consumo de alcohol.“Está muy angustiada y llora constantemente no tiene recuerdo continuo de lo que le pasó”, confiaron a LA NACION fuentes judiciales sobre la declaración que finalmente prestó la menor, siempre en un contexto de conmoción por lo vivido.La muchacha fue atendida por profesionales y por pedido de la fiscal a cargo de la causa, Verónica Zamboni, se secuestrarán prendas que ella usaba y se tomaron muestras e hisopados vaginales en busca de evidencia para posibles cotejos genéticos con los sospechosos que puedan surgir de la investigación.Al mismo tiempo se puso a disposición de la adolescente el equipo de profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima a efectos de brindarle contención en estas circunstancias.Los médicos que la revisaron, según se pudo confirmar, no advirtieron signos de violencia relacionados con un caso de abuso sexual. “Que no haya moretones no quita que el delito no haya existido”, remarcaron. La confirmación o descarte de la hipótesis se buscará mediante distintos elementos de prueba.Una de las evidencias a las que se recurrirá es el sistema de cámaras de seguridad que tiene el boliche bailable, donde se espera poder determinar los movimientos de la víctima y tener una primera referencia de con quiénes estuvo y podrían haber sido sus abusadores.Hace tres años, dentro del mismo complejo y para esta época, se denunció un caso similar de abuso sexual dentro de este complejo bailable, el más grande de Villa Gesell. Ocurrió durante la presentación del cantante Duki y la víctima tenía entonces 20 años. Fue sometida en el baño del área VIP, pero no pudo reconocer a sus abusadores.