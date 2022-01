Mujer persiguió y atacó a su ex y a la novia: lo que originó la discusión

Cómo se originó el conflicto

Un hombre de 36 años circulaba, junto a su novia, en su auto Fiat Palio por calle Laurencena, en Paraná, cuando empezó a recibir múltiples llamados de parte de su ex pareja. La mujer lo iba persiguiendo en otro vehículo, hasta que el conductor detuvo la marcha; allí aprovechó la situación para insultarlo y atacarlo, a él y a su acompañante, además de ocasionarle daños al rodado.Al confirmarse qué originó la discusión entre la mujer con su ex y la novia,pudo saber que la mujer llevaba a su hijo dormido en el asiento trasero del auto; situación que no fue informada desde en un principio en el parte policial.el jefe de la comisaría octava, Jorge Pérez. Y continuó:hasta darle alcance en avenida Laurencena; él estaba en su vehículo con su actual pareja”.“Ella logró detener la marcha, desciende del auto y en esas circunstancias le abre la puerta y; posteriormente se dirige hacia el lado del acompañante para comenzar a agredir a la actual pareja del hombre, la que registró rasguños en el rostro y en las extremidades superiores”, detalló el comisario.Tras la intervención policial, los uniformados procedieron a separar a las partes e interiorizados sobre la problemática, efectuaron a la inmediata aprehensión de la agresora. “Por disposición de la Fiscalía en turno, la mujer que fue aprehendida por los delitos de, y luego de las diligencias de estilo, quedó supeditada a la causa”, confirmó el funcionario policial y ratificó que “el hombre y su actual pareja formalizaron la denuncia correspondiente”.Consultado al comisario sobre qué fue lo que dio inicio a la discusión y agresiones por parte de la mujer hacia el padre de su hijo, éste explicó:“El chico no observó la situación ya que estaba dormido en la parte trasera del auto y se pidió que se acercaran familiares para que se hicieran cargo del menor”, aclaró al respecto.De hecho, indicó que “el 50% de las denuncias diarias que se reciben en las comisarías corresponden a este tipo de hechos”.